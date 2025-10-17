Cartelera Día de Muertos CDMX 2025: Fechas, eventos y sorpresas

Actividades Día de Muertos 2025 La capital del país tendrá varias opciones en las siguientes semanas para celebrar el Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las celebración más esperadas del año y la Ciudad de México tendrá múltiples eventos y actividades gratuitas para disfrutar con tu familia y amigos. Desde las mega ofrendas hasta el ya tradicional desfile de catrinas, esto es lo que tienes que saber.

Día de Muertos 2025: Gobierno de CDMX anuncia cartelera de eventos

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció oficialmente as festividades que estarán acompañando a las y los capitalinos este año en relación a el Día de Muertos 2025, destacando su colorido, tradición y sentido de identidad que aportan.

Como cada año, la capital del país formará parte de esta festividad con una amplia variedad de eventos, entre los que destacan:

Ofrenda Monumental CDMX 2025

Aproximadamente un centenar de personas artesanas estarán exponiendo diferentes tipos de altares en lo que será nuevamente la ofrenda más grande de todo el país.

Ofrenda CDMX Visitantes pasean por la mega ofrenda instalada en el zócalo capitalino. (Edgar Negrete Lira)

El color, los sabores, y el arte serán los protagonistas en este evento que rinde tributo a quienes ya fallecieron y a quienes se les recuerda año con año en este 1 y 2 de noviembre:

Fechas : 25 de octubre - 2 de noviembre

: 25 de octubre - 2 de noviembre Lugar: Explanada del zócalo de la Ciudad de México, Parque Tezozómoc, Parque del Mestizaje, Plaza delas Tres Culturas, Mixquic.

Desfile de Día de Muertos CDMX 2025

Sí, la “tradición” que se implementó como resultado de aquella película de James Bond está de regreso. Contingentes con caros alegóricos de catrinas, alebrijes, altares y calaveras volverá a pasar por las calles de la capital del país.

Desfile Día de Muertos Gran desfile de Día de Muertos 2024; este evento se lleva a cabo de manera anual desde el 2016 y recorre Paseo de la Reforma desde la Puerta de los Leones hasta el zócalo capitalino. Carros alegóricos, bailarines y muchas Catrinas amenizan la celebración de Día de Muertos. (Edgar Negrete Lira)

A pesar de su poco ortodoxo origen, este desfile se ha convertido en un evento esperado y muy disfrutado por parte de la ciudadanía capitalina.

Fecha : sábado 1 de octubre

: sábado 1 de octubre Lugar: Paseo de la Reforma

Ópera Cuauhtemóctzin

La ópera “Cuauhtemóctzin” es una obra musical y escénica de gran formato que forma parte del repertorio operístico mexicano, destacada por su temática nacionalista e histórica. Está basada en el ensayo lírico Episodio Guatimótzin de Aniceto Ortega.

La trama se centra en los últimos días del tlatoani mexica Cuauhtémoc (también conocido como Cuauhtemóctzin) y la resistencia de Tenochtitlan ante los conquistadores españoles en 1521.

Fecha : viernes 31 de octubre, sábado 1 de noviembre y domingo 2 de noviembre (20:00 horas)

: viernes 31 de octubre, sábado 1 de noviembre y domingo 2 de noviembre (20:00 horas) Lugar: Zócalo de la Ciudad de México

Otras actividades de la Cartelera de Día de Muertos 2025 CDMX

Además de estos eventos, habrá más actividades realziadas en las 16 alcaldías de la capital del país como:

Obras de teatro

Noches de museos

Concurso de calaveritas literarias

Actividades en las Utopías

Funciones de cine, danza y música

Para más información sobre eventos capitalinos cerca de ti, puedes consultar aquí la cartelera oficial completa de Día de Muertos CDMX 2025.