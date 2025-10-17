Cartelera Día de Muertos CDMX 2025: Fechas, eventos y sorpresas

El Día de Muertos es una de las celebración más esperadas del año y la Ciudad de México tendrá múltiples eventos y actividades gratuitas para disfrutar con tu familia y amigos. Desde las mega ofrendas hasta el ya tradicional desfile de catrinas, esto es lo que tienes que saber.
Día de Muertos 2025: Gobierno de CDMX anuncia cartelera de eventos
En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció oficialmente as festividades que estarán acompañando a las y los capitalinos este año en relación a el Día de Muertos 2025, destacando su colorido, tradición y sentido de identidad que aportan.
Como cada año, la capital del país formará parte de esta festividad con una amplia variedad de eventos, entre los que destacan:
Ofrenda Monumental CDMX 2025
Aproximadamente un centenar de personas artesanas estarán exponiendo diferentes tipos de altares en lo que será nuevamente la ofrenda más grande de todo el país.
El color, los sabores, y el arte serán los protagonistas en este evento que rinde tributo a quienes ya fallecieron y a quienes se les recuerda año con año en este 1 y 2 de noviembre:
- Fechas: 25 de octubre - 2 de noviembre
- Lugar: Explanada del zócalo de la Ciudad de México, Parque Tezozómoc, Parque del Mestizaje, Plaza delas Tres Culturas, Mixquic.
Desfile de Día de Muertos CDMX 2025
Sí, la “tradición” que se implementó como resultado de aquella película de James Bond está de regreso. Contingentes con caros alegóricos de catrinas, alebrijes, altares y calaveras volverá a pasar por las calles de la capital del país.
A pesar de su poco ortodoxo origen, este desfile se ha convertido en un evento esperado y muy disfrutado por parte de la ciudadanía capitalina.
- Fecha: sábado 1 de octubre
- Lugar: Paseo de la Reforma
Ópera Cuauhtemóctzin
La ópera “Cuauhtemóctzin” es una obra musical y escénica de gran formato que forma parte del repertorio operístico mexicano, destacada por su temática nacionalista e histórica. Está basada en el ensayo lírico Episodio Guatimótzin de Aniceto Ortega.
La trama se centra en los últimos días del tlatoani mexica Cuauhtémoc (también conocido como Cuauhtemóctzin) y la resistencia de Tenochtitlan ante los conquistadores españoles en 1521.
- Fecha: viernes 31 de octubre, sábado 1 de noviembre y domingo 2 de noviembre (20:00 horas)
- Lugar: Zócalo de la Ciudad de México
Otras actividades de la Cartelera de Día de Muertos 2025 CDMX
Además de estos eventos, habrá más actividades realziadas en las 16 alcaldías de la capital del país como:
- Obras de teatro
- Noches de museos
- Concurso de calaveritas literarias
- Actividades en las Utopías
- Funciones de cine, danza y música
Para más información sobre eventos capitalinos cerca de ti, puedes consultar aquí la cartelera oficial completa de Día de Muertos CDMX 2025.