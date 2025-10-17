Ecatepec inicia obras de sustitución de red hidráulica en San Cristóbal Centro

Con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable y garantizar servicios básicos de calidad, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss dio el banderazo de inicio a los trabajos de sustitución de una lónea de la red hidráulica en San Cristóbal Centro, una obra que busca beneficiar a más de cinco mil vecinas y vecinos de la zona.

El proyecto forma parte del programa integral de infraestructura que impulsa el gobierno municipal para atender una de las demandas más urgentes de la ciudadanía: el acceso continuo y seguro al agua. La intervención contempla 200 metros cúbicos de excavación, así como la instalación de 254 metros de tubería PVC de 10 pulgadas de diámetro para la red prinicpal de agua potable, además de 170 metros de tubería de 2.5 pulgadas, con el propósito de optimizar la distribución de recursos.

Durante el arranque de los trabajos, Cisneros Coss destacó que esta acción es el resultado del compromiso de su administración con la mejora de los servicios públicos y subrayó que el proyecto fue diseñado en conjunto con la comunidad tras ser escuchada en sus primeras necesidades hacia los habitantes de San Cristóbal.

“Estas obras son posibles gracias a la participación ciudadana y al trabajo conjunto entre gobierno y vecinos. Nuestro compromiso es garantizar que cada familia tenga acceso al agua, un derecho fundamental que seguiremos defendiendo y fortaleciendo en todo el municipio”, señaló la alcaldesa.

El gobierno local informó que el suministro de agua en la zona se estabilizará hacia finales de este año una vez esten concluidas las pruebas técnicas necesarias. En tanto, se hizo un llamado a la población para hacer uso responsable del recurso hídrico, especialmente durante el periodo de trabajos.

Este proyecto se suma a las más de 700 obras que el Ayuntamiento de Ecatepec prevé concluir durante el primer año de la actual administración, entre las que se incluyen reparaciones de socavones, rehabiltaición de drenajes y pavimentaciones en distintas colonias del municipio.

Autoridades localaes aseguraron que estas acciones no son más que un esfuerzo sostenido por mejorar las calidad de vida de las y los ecatepenses, haciendo un esfuerzo por el fortalecimiento de la infraestructura urbana y los servicios básicos. Con ello, la administración municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando mano a mano con la ciudadanía para construir un Ecatepec con mejores condiciones de bienestar y desarrollo.