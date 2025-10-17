Metrobus CDMX: Línea 1 cambiará su horario para este sábado 18 y domingo 19 de octubre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que la Línea 1 operará con horario especial en las próximas semanas debido a la realización de pruebas técnicas en su modernización.

De acuerdo con el organismo, el servicio en la Línea 1 que va de Pantitlán a Observatorio iniciará su cierre a las 22:00 horas los días sábado 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26 de octubre.

El director del Metro de la Ciudad de México explicó que las últimas corridas de trenes partirán desde las estaciones terminales Pantitlán y Chapultepec antes de esa hora, con el objetivo de garantizar la seguridad de las maniobras.

Estas pruebas forman parte del proceso de modernización integral de la Línea 1, que incluye la sustitución de trenes, sistemas de control y vías. Las autoridades recomendaron a los usuarios planear sus traslados con anticipación y considerar rutas alternas durante las noches en que se aplicará este horario especial.

El Metro recordó que los avances en la Línea 1 buscan ofrecer un servicio más seguro, rápido y confiable, y pidió la comprensión de los usuarios por las afectaciones temporales.