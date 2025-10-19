Inicia en CDMX la Semana Digital con la Mega Clase de Inteligencia Artificial más grande del país

CDMX reúne a cientos en la Mega Clase de Inteligencia Artificial, la más grande del país Clara Brugada, Jefa de Gobierno, aseguro que busca que la capital se convierta en líder de la IA previo a la Mega Clase de Inteligencia Artificial que se llevó a cabo en el Parque Tezozomoc. (Moisés Pablo Nava)

La Ciudad de México se convirtió en un aula masiva de aprendizaje al realizar la Mega Clase de Inteligencia Artificial en la alcaldía Azcapotzalco, evento que reunió a cientos de participantes y fue calificado como el más grande del país en su tipo. El encuentro marcó el inicio de la Semana Digital de la Ciudad de México, que incluirá más de 400 actividades relacionadas con innovación, tecnología y capacitación en herramientas digitales.

La clase contó con la participación de especialistas de empresas líderes como OpenAI, NVIDIA y Platzi, y tuvo como propósito acercar los conocimientos en inteligencia artificial a la ciudadanía, desde estudiantes hasta trabajadores y vecinas o vecinos interesados en comprender y aplicar estas tecnologías.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, la meta de esta iniciativa es democratizar el acceso a la tecnología y garantizar que la revolución digital tenga un enfoque humano y socialmente justo, donde nadie quede excluido de las oportunidades que ofrece la innovación.

(Moisés Pablo Nava)

“La tecnología debe estar al servicio de la población”: Brugada

Durante su intervención, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, subrayó que el evento representa un paso decisivo hacia una capital tecnológica que prioriza la inclusión y la justicia social.

“Esta Mega Clase de Inteligencia Artificial es la más grande que ha habido en todo el país”, expresó ante el público reunido, a quienes felicitó por ser parte de una iniciativa que busca “democratizar la tecnología, el acceso y la comprensión de la tecnología”.

Sostuvo que la innovación debe convertirse en una herramienta de transformación colectiva y no en un privilegio de unos cuantos.

“Queremos que estudiantes, jóvenes, trabajadores y vecinas y vecinos de la gran Ciudad de México puedan tener derecho a acceder a estas grandes tecnologías. Que la tecnología y la justicia social caminen juntas”, enfatizó.

(Moisés Pablo Nava)

La mandataria capitalina recordó que el Gobierno local impulsa el programa Mixtli Digital, palabra que en náhuatl significa “nube”, con el que se instalan aulas digitales en 3 mil planteles de educación básica. En estos espacios se promueve el aprendizaje con pizarrones digitales, realidad virtual, impresoras 3D y herramientas de inteligencia artificial.

“El progreso tecnológico no debe excluir, sino integrar y transformar vidas. Cada avance digital debe tener consigo un mensaje de equidad, derechos y esperanza”, afirmó.

También mencionó la relevancia de Azcapotzalco como sede del evento, al considerarla una alcaldía con condiciones idóneas para consolidarse como polo tecnológico de la capital.

“No es casual que la primera clase de Inteligencia Artificial se haga aquí; queremos convertir a Azcapotzalco en un polo tecnológico”, dijo.

“La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente”

La secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, celebró la convocatoria del evento, que reunió a cientos de asistentes interesados en aprender sobre las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. Recordó que estas herramientas ya forman parte de la vida cotidiana.

“Levante la mano quién usa Facebook, quién usa Netflix, quién usa Google Maps; pues qué creen, todo eso es Inteligencia Artificial”.

Explicó que el propósito de la jornada fue que las y los participantes no solo aprendan a consumir la tecnología, sino también a crearla y liderarla.

“Queremos que sean creadores y no solo consumidores de Inteligencia Artificial”, afirmó, al tiempo que destacó que la capital cuenta con una alta proporción de especialistas en tecnología.

“En la Ciudad de México somos líderes en ingenieras e ingenieros. El 30 por ciento de las personas que trabajan en Platzi están aquí, en la capital de la transformación”, indicó.

Para la funcionaria, la revolución tecnológica representa una oportunidad para generar empleos de calidad y reducir las brechas económicas.

“La Inteligencia Artificial llegó para quedarse y llegó para transformar los empleos. Y como lo dice la jefa de Gobierno, el mejor programa social es un empleo, y en la Ciudad de México son empleos de tecnología y empleos que transforman”, dijo.

Agregó que el encuentro marcó un récord nacional al ser la clase más grande de su tipo. “El mejor modo de predecir el futuro es creándolo. Los invito a crear mucha Inteligencia Artificial”, concluyó.

Una ciudad que apuesta por el conocimiento compartido

De acuerdo con Clara Brugada, con la realización de esta Mega Clase, la Ciudad de México se posiciona como una de las urbes latinoamericanas que más impulsa la formación ciudadana en materia tecnológica. El evento fue el punto de arranque de la Semana Digital, que incluirá conferencias, talleres, demostraciones y sesiones con especialistas nacionales e internacionales.

La apuesta del Gobierno capitalino es consolidar un modelo de desarrollo que vincule la tecnología con la equidad social. Desde su perspectiva, la revolución digital debe servir para abrir puertas y generar oportunidades, especialmente para las nuevas generaciones.

“La Ciudad de México lidera la revolución tecnológica con un enfoque humano, comunitario y socialmente justo. Queremos que la innovación se construya desde la gente, con la gente y para la gente”, resumió Brugada.