Hombre abusa de niña y le da 10 pesos para que no lo denuncie en Coyoacán

Un hombre identificado como Norberto “N” fue detenido en la alcaldía Coyoacán tras ser acusado de abusar sexualmente de una niña de seis años y ofrecerle una moneda de diez pesos para que guardara silencio.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en un edificio residencial cuando la madre de la menor, identificada como Florencia, subió a la azote a tender ropa. Al regresar, encontro a su hija sosteniendo una moneda. Al preguntarle quién se la habia dado, la pequeña respondió que su vecino le entrego el dinero “Para que no dijera nada”, tras haberla agredido.

La mujer, visiblemente alterada, pidió ayuda a los vecinos y dio aviso a la policía. Elementos de la Secreataria Ciudadana (SSC-CDMX) llegaron al lugar, donde el presunto agresor intentó escapar, pero fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del 2025 se han registrado más de 3,000 denuncias por abuso sexual infantil en el país, siendo la Ciudad de México y el Estado de México las entidades con mayor incidencia.