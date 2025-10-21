Azucena Cisneros reitera su apoyo al plan de Transporte Universitario en Ecatepec

Azucena Cisnero reitera su apoyo a la comunidad universitaria de Ecatepec (Especial)

Apoyo universitario — “Es heroico que estén aquí, que estén estudiando, solo 17 % de los ecatepenses llegan a las universidades y necesitamos romper esa inercia, necesitamos que ustedes se conviertan en un referente para hacer que más jóvenes lleguen a la universidad”, destacó la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, al encabezar la segunda entrega de apoyos para pasajes de jóvenes universitarios.

El programa apoya a más de 3 mil 600 alumnos de Educación Superior de escuelas públicas y privadas beneficiados con una beca por mil pesos mensuales.

La alcaldesa Azucena Cisneros instó a las y los estudiantes que la acompañaron en la explanada municipal para que “levanten la mano ¿quién nos va ayudar a impulsar a más jóvenes para que vayan a la universidad? Levanten la mano, ustedes tienen que ser quienes puedan promover, estimular e impulsar a más niños y adolescentes, ustedes tienen que ser un motor, ustedes tienen que asumir una responsabilidad social”.

En la misma línea, la presidenta municipal exhortó a las y los jóvenes universitarios para que terminen su carrera y se titulen, ya que recordó que el gobierno municipal tiene como apoyo el programa “Mi primera Chamba”, que brinda beca de 10 mil pesos mensuales a jóvenes titulados, en el que actualmente hay 150 beneficiados.

“Sepan que van a tener una oportunidad (…), titúlense, terminen sus estudios y nosotros los vamos a compensar”, les insistió.

Asimismo, refirió que para los jóvenes que no quieren estudiar y que están en la calle existe el programa “Cambia de Cancha”, donde se van a capacitar para que realicen activación física o hagan algún deporte y enseñen a otros ecatepenses en algún parque cercano a su domicilio, por lo que se les brinda hasta 5 mil pesos mensuales.

El pasado 1 de octubre se puso en marcha el programa Universitarios en Movimiento por el Bienestar, que otorga becas para pasajes a alumnas y alumnos de la UNAM, IPN, UAEM, UAM, Normal de Ecatepec, TESE y Uneve, entre otras, convocatoria que sigue abierta en las direcciones de Educación y Bienestar, en las oficinas de la Presidencia Municipal.

La Crónica de Hoy 2025