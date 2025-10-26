Otra tragedia en Polanco: Niño de 13 años le dispara a su mamá por quitarle el celular como castigo

Pistola con la que Viggo "N" mató a su madre en Polanco Foto: C4 Jiménez

Nuevamente, Polanco vuelve a ser epicentro de la tragedia, ya que la tarde de este domingo un niño de 13 años abrió fuego contra su madre, luego de que ésta lo encontrara ingiriendo bebidas alcohólicas en su habitación y como castigo optó por decomisarle el teléfono celular.

El menor fue identificado como Viggo “N”, enfurecido, empuño el arma y disparó en el rostro de la mujer. De acuerdo con información oficial, el menor fue detenido por elementos de la SSC y ya fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación legal.

De acuerdo con Carlos Jiménez, periodista y presentador del programa C4 en Alerta, Viggo “N” disparó contra Paula, la madre, con una pistola modelo 685 .38 special revolver, fabricada en Brasil.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha brindado mayores detalles sobre este fatal suceso. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre este lamentable homicidio.

*Información en desarrollo*