Bloqueos en Ecatepec por aseguramiento de pozos irregulares; autoridades trabajan para liberar vialidades

La mañana de este lunes se registraron bloqueos en diversas avenidas del municipio de Ecatepec, presuntamente realizados por trabajadores de pipas inconformes ante los aseguramientos de pozos irregulares llevados a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con el gobierno municipal, las movilizaciones afectan varios puntos estratégicos de la demarcación, lo que ha provocado importantes afectaciones viales y retrasos en el transporte público. Las autoridades locales exhortaron a la población a tomar precauciones y buscar rutas alternas mientras se restablece la circulación.

Entre las principales avenidas donde se reportan bloqueos destacan:

1. Avenida López Portillo, a la altura del DIF municipal.

2. Vía Morelos, a la altura de La Costeña.

3. Avenida Nacional, en la zona de Venta de Carpio.

4. Carretera Texcoco-Lechería, a la altura de la Macroplaza.

5. Avenida R1, en su cruce con Periférico Oriente.

6. Vía Morelos, a la altura de la conocida “Y” Griega.

Los cierres han generado congestión vehicular en varias colonias, afectando a miles de automovilistas y usuarios del transporte público, especialmente en las horas de mayor tránsito.

El Ayuntamiento de Ecatepec informó que mantiene coordinación con los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal para liberar las vialidades y restablecer el orden público lo antes posible.

Elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal realizan operativos en los puntos afectados para garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de la ciudadanía.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a mantener la calma y evitar la desinformación, aclarando que el suministro de agua en Ecatepec no está suspendido. “Todos los pozos del municipio están funcionando con normalidad”, destacó el comunicado oficial difundido en redes sociales del gobierno local.

Los bloqueos se originaron luego de que la Fiscalía del Estado de México realizara operativos de aseguramiento en presuntos pozos irregulares detectados en distintas zonas del municipio.

Según reportes preliminares, estos pozos no contaban con los permisos necesarios para su explotación, lo que derivó en su clausura preventiva mientras continúan las investigaciones.

Algunos grupos de piperos habrían mostrado su inconformidad ante estas acciones, argumentando afectaciones en su labor de distribución de agua.

El gobierno municipal recomendó a la ciudadanía evitar las zonas afectadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Ecatepec, donde se estará actualizando el estado del tránsito y las labores de liberación vial.