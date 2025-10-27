Casa Libertad en Coyoacán: nace una plataforma cultural con raíces sociales

Casa libertad en Coyoacán

Cultura a la Izquierda A.C. se presentó oficialmente en la Ciudad de México y anunció la apertura de su primer espacio cultural, Casa Libertad, en Cerro Libertad 463, Campestre Churubusco, Coyoacán. La asociación plantea un modelo de acción cultural con raíces sociales, orientado a igualdad, justicia social y derechos culturales, con programación artística, educativa y comunitaria.

“Casa Libertad no es una casa de cultura más; aquí tenemos raíces sociales y políticas claras, y la curaduría lo reflejará”, señaló el cantautor Gabino Palomares, coordinador del espacio.

Además, Gabino adelantó un concierto en solidaridad con la causa palestina como una de las primeras actividades.

Para Hugo Mora, integrante de la coordinación, uno de los ejes será la formación de una nueva generación de artistas con conciencia social: “Pretendemos formar a jóvenes creadores en las luchas históricas de la izquierda mexicana y dotarlos de contenido social”.

La actriz Guadalupe Ocampo, de la junta de coordinación, subrayó que la defensa de los derechos laborales de artistas y trabajadores de la cultura será un pilar de la organización.

Sobre Cultura a la Izquierda A.C.

Asociación civil mexicana que promueve un modelo de cultura ligado al bienestar comunitario, la reconstrucción del tejido social y la defensa de derechos sociales y culturales. Busca crear espacios de reflexión, formación y creación colectiva para fortalecer la cultura popular y el pensamiento crítico.