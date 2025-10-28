Rodrigo Mondragón murió por estrangulamiento, acusa su hermano

Rodrigo Mondragón aficionado del Cruz Azul

El pasado sábado 25 de octubre, al finalizar el partido de Cruz Azul y Monterrey, Rodrigo Mondragón perdió la vida en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario, en CU, Ciudad de México.

De acuerdo con los testigos, el joven fue golpeado por elementos de seguridad del estadio después de resistirse a ser detenido sin razón aparente para después subirlo a una camioneta mientras Rodrigo el pedía ayuda.

“Lo golpeaban entre varios, le daban con la rodilla en la cara, con el codo. Ya estaba ensangrentado”

Acusaciones del hermano de Rodrigo

El hermano de Rodrigo, Pedro Mondragón, denuncia que días después de suceso se acercaron a él y a su familia, unas personas no identificadas y sin credencial diciendo lamentar lo ocurrido.

“Solo mandaron a dos señoritas a decir que lo sentían, pero sin dar nombre ni tarjeta. Como si quisieran que nos quedáramos callados. Pero no queremos dinero, queremos justicia”, contó Pedro Mondragón.

Este suceso fue tomado por la familia como un intento de encubrimiento y revictimización por parte de las autoridades universitarias.

La postura de la UNAM contradice los hallazgos forenses

En un comunicado, la UNAM lamentó el fallecimiento asegurando que la víctima se encontraba en “aparente estado de ebriedad” pues según su versión, en realidad se desvaneció de un momento a otro durante el traslado y pece a recibir atención médica, fue imposible salvarlo porque ya no tenía signos vitales.

Sin embargo, esta versión fue negada por la familia Mondragón, pues Pedro informó que el dictamen forense señala que su hermano murió por asfixia debido a un estrangulamiento, no por lago cardiaco como la versión de la universidad.

“La necropsia dice claramente que mi hermano murió por estrangulamiento. Hago responsable a CEU y exijo justicia. No queremos dinero, queremos la verdad” señalo el hermano.

¿Hay personas detenidas por el caso de Rodrigo Mondragón?

La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y hasta el momento cuatro integrantes del grupo de choque “Albatros” han sido llevados ante las autoridades, pero ninguno de ellos ha sido señalado como responsable.

La nueva postura de la UNAM es: seguir cooperando con las autoridades

En el nuevo comunicado que publicaron en redes sociales, la UNAM afirmó que ha entregado a la Fiscalía todas las grabaciones de seguridad del estadio y que han cooperado plenamente con las investigaciones.

“La Universidad estará atenta al resultado de las indagatorias y reitera su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la justicia”, indicó la institución.

La familia pide a las autoridades universitarias que no oculten la verdad y que se castigue a quienes le quitaron la vida a una persona que solamente iba a disfrutar del partido de su equipo de futbol favorito.

“No vamos a descansar hasta que haya justicia por Rodrigo”. aseguró la familia.

Ahora el caso de Rodrigo se ha vuelto una exigencia de justicia en el futbol mexicano, para tener mas seguridad durante los partidos