Madre de Kimberly Moya exige ayuda a la FGR para encontrar a su hija, anticipa próximas marchas y bloqueos

Ficha de búsqueda de Kimberly Hilary Moya González

A casi un mes de la desaparición de Kimberly Moya Gonzaléz, la adolescente de 16 años de la que se perdió rastro en Naucalpan, su madre Jaqueline González, exige a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso de la menor, ya que las autoridades del Edomex se han visto rebasadas por el caso.

En conferencia de prensa, la madre de la víctima señaló que la Fiscalía local “prácticamente ha dejado de buscar a Kim” ya que su investigación cada vez se reduce más. Aunque hay dos detenidos por sospecha de estar implicados en la desaparición de la menor, las autoridades del Edomex, no han ampliado la búsqueda a personas cercanas a ellos.

Aunque en los cateos realizados por la FGR en la casa y taller de los detenidos, se encontraron muestras de manchas hemáticas y otros objetos que podrían estar ligados al caso, hasta el momento no han sido investigados a fondo.

Jaqueline González, también señaló que desde el 8 de octubre fueron solicitados a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), las grabaciones de las cámaras de vigilancia que captaron el momento al vehículo que se llevó a Kimberly, con el fin de trazar la ruta que siguió ya que existe la sospecha de que podría haber otro auto implicado en el caso de desaparición de la menor, pero no han tenido respuestas.

Advierten de movilizaciones y bloqueos por desaparición de Kimberly Moya

Debido a la falta de trabajo y pocas resoluciones que han ofrecido las autoridades del Estado de México, la familia de Kimberly, en compañía de colectivos de búsqueda y conocidos de la víctima, planean realizar movilizaciones y bloqueos viales en algunas de las principales avenidas de la capital del país para llamar la atención de autoridades federales.