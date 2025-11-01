Caen en Cuauhtémoc y M. Contreras 2 fugitivos de EU que formaron organizaciones corruptas

Detenido Anthony Emilio Troncoso. (SSPC)

Fue detenido Anthony Emilio Troncoso y Pablo Correa Montoya, ambos de nacionalidad estadounidense, quienes cuentan con órdenes de arresto por delitos de conspiración criminal y organizaciones corruptas, respectivamente, emitidas por autoridades del estado de Pennsylvania, Estados Unidos.

Anthony Emilio Troncoso, de 43 años, está relacionado en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, además, cuenta con 15 acusaciones por delitos graves, entre ellos conspiración criminal para obtener ganancias ilegales, robo, fraude, manipulación de registros y lavado de títulos de vehículos, con operaciones en tres condados de Estados Unidos.

Pablo Correa Montoya es uno de sus colaboradores en actividades de fraude en la venta de vehículos.

Detenido Pablo Correa Montoya. (SSPC)

Las investigaciones de los agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrojaron que Anthony Emilio tenía su zona de residencia en la alcaldía Cuauhtémoc, donde lo identificaron y detuvieron.

Además, Pablo “N”, unos de sus colaboradores, se resguardaba en un domicilio en la alcaldía Magdalena Contreras, donde luego de acciones de vigilancia fue arrestado.

Ambos sujetos fueron presentados ante el INM, donde se continuará con los protocolos para su deportación.