El Buen Fin 2025 promete derrama económica récord en CDMX

CANACO

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) anticipa que la edición número XV de El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, generará una derrama económica histórica de 65 mil 305 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los eventos comerciales más relevantes del país.

De acuerdo con la Canaco, las ventas durante esta jornada de descuentos podrían ser 31.9% superiores a las registradas el año pasado, con la participación estimada de entre 48 mil 700 y 54 mil 800 establecimientos en la capital, que concentrará más del 32% de las transacciones nacionales.

La capital concentrará más del 32% de las ventas nacionales de El Buen Fin

Entre los giros que registrarán mayores beneficios se encuentran los de ropa, calzado y tecnología, destacando artículos como pantallas, teléfonos móviles, tabletas, laptops y consolas de videojuegos. También se prevé un aumento considerable en las ventas de línea blanca, muebles y servicios turísticos, especialmente en agencias de viaje. Además, se espera un repunte en el consumo de productos de lujo, farmacéuticos, alimentos para mascotas y artículos automotrices.

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) informó que este año siete de cada diez consumidores combinarán compras presenciales y digitales, reflejando la consolidación del modelo omnicanal. Asimismo, el uso de tarjetas de crédito, débito y departamentales se mantendrá como la principal forma de pago durante esta temporada.

Ante el incremento esperado en las ventas, la Canaco CDMX exhortó a los consumidores a planificar sus compras y hacerlo de manera responsable, recomendando comparar precios, verificar que los descuentos sean reales, revisar términos y condiciones, y adquirir productos únicamente en comercios formales para garantizar seguridad y calidad.

El Buen Fin 2025 se enmarca dentro del Plan México, con el propósito de fortalecer la economía familiar y fomentar la colaboración entre los tres niveles de gobierno y el sector privado. Como parte de esta edición, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevará a cabo el tradicional Sorteo El Buen Fin, con una bolsa de 500 millones de pesos destinada a consumidores y negocios participantes.

Las empresas interesadas en formar parte del programa pueden registrarse hasta el 12 de noviembre en www.elbuenfin.org, mientras que las bases del sorteo están disponibles en www.sat.gob.mx