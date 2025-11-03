La CDMX será la mejor sede del Mundial, asegura titular de Turismo; oposición señala desafíos

Titular de Turismo comparece ante Comisión del Congreso local.

La titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, compareció ante la Comisión de Turismo del Congreso local para rendir cuentas del trabajo realizado durante el primer año su de gestión destacando los avances en inclusión, infraestructura, promoción internacional y preparación para el Mundial de Futbol 2026.

Al asegurar que el turismo es motor de bienestar y desarrollo comunitario, la secretaria dio a conocer que durante este primer año de gestión hubo más 60.5 millones de personas visitantes en la capital que generaron una derrama de 157 mil millones de pesos y una ocupación hotelera del 65.7 por ciento.

La presidenta de la Comisión, Luisa Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano, reconoció la labor de la dependencia para fortalecer la oferta cultural de la capital, diversificar la oferta turística y dar un enfoque más social e incluyente; asimismo, pidió promover una distribución equitativa de los beneficios a las comunidades y productores locales.

La diputada del PAN, Frida Guillén, reconoció el trabajo realizado hasta el momento y llamó a la dependencia a fortalecerse rumbo al Mundial de Futbol 2026 debido a los grandes retos que enfrenta el sector.

Destacó la necesidad de ampliar la oferta turística hacia las alcaldías periféricas que aún carecen de desarrollo en este rubro como Magdalena Contreras, Tláhuac, Cuajimalpa o Milpa Alta.

Y advirtió sobre la importancia de contar con una regulación efectiva de las plataformas digitales de alojamiento temporal, especialmente ante el incremento de visitantes que traerá el Mundial 2026, con el fin de evitar abusos y garantizar la seguridad.

Recordó que, aunque el Congreso aprobó una ley en la materia hace dos años, su aplicación aún es incierta.

“El Mundial 2026 es una oportunidad única para mostrar al mundo una ciudad moderna, solidaria y capaz. Debemos planear con visión de futuro, priorizando la seguridad y la calidad de vida de las y los capitalinos”, afirmó.

Alejandra Frausto destacó en su informe la diversificación de la oferta turística con nuevas rutas, ferias gastronómicas, eventos culturales y deportivos, además de la creación de herramientas digitales y multilingües para la promoción internacional.

Durante su intervención, la titular de Turismo resaltó que la capital se posiciona entre los principales destinos urbanos del mundo, con 80 distinciones Michelin, 849 hoteles, 60 mil restaurantes y más museos que cualquier otra ciudad del planeta.

“Somos una ciudad incluyente, diversa y solidaria. Aquí no hay espacio para el racismo ni la discriminación. Todas las culturas y todas las naciones son y serán bienvenidas”, subrayó Frausto, en alusión a la campaña “Ciudad de México: Corazón Grande”, que promueve la hospitalidad, la equidad y el orgullo por la diversidad.

Preparativos para el Mundial 2026

Al referirse al Mundial de Fútbol 2026, Frausto destacó que se destinaron casi 4 mil millones de pesos en mejoras urbanas y adelantó que el 28 de marzo de 2026 se reabrirá el Estadio Banorte, donde por tercera ocasión se inaugurará un mundial.

Detalló que se desarrolla un Plan Integral de Transformación Urbana y Turística que contempla obras en infraestructura, movilidad, plan hídrico, sostenibilidad ambiental y equipamiento turístico, especialmente en torno al Estadio Banorte, sede mundialista.

Entre las acciones emblemáticas destacan: un Programa de Capacitación para formar medio millón de personas del sector antes del Mundial; el Torneo Oficial de Futbol Infantil Comunitario Ollamaliztli, con más de 8 mil niñas y niños jugando en las 16 alcaldías; y 19 Festivales Futboleros en todas las demarcaciones (16 en espacios de más alcaldías y tres sedes adicionales) con actividades deportivas, culturales y gastronómicas que permitirán a todas las personas disfrutar la fiesta mundialista sin importar si cuentan con un boleto para el estadio.

“En 219 días, la Ciudad de México volverá a hacer historia. Recibiremos al mundo con dignidad, alegría y esperanza. Seremos la mejor de las 16 sedes y dejaremos una ciudad más justa, bella y sostenible”, afirmó.