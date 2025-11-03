Metrópoli

La conductora interpuso una denuncia correspondiente, por lo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, se hará cargo de las investigaciones para dar con los responsables

Roban bolsa a Rocio Sánchez Azuara dentro del Palacio de Hierro de Polanco

Por Brayan Chaga
Rocío Sánchez Azuara (@imGuevarita/x)

La conductora Rocío Sánchez Azuara fue víctima de la delincuencia dentro del Palacio de Hierro de Polanco, donde delincuentes le robaron la bolsa que incluía tarjetas, dinero y documentos.

Rocío Sánchez interpuso una denuncia correspondiente, por lo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, se hará cargo de las investigaciones para dar con los responsables.

¿Quien es Sánchez Azuara?

Rocío Sánchez es una conductora de televisión, así como productora de contenidos para la radio, televisión y medios digitales, así como coach de vida.

Es conocida por conducir el programa Acércate a Rocío, de Tv Azteca.

