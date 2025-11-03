Roban bolsa a Rocio Sánchez Azuara dentro del Palacio de Hierro de Polanco

Rocío Sánchez Azuara (@imGuevarita/x)

La conductora Rocío Sánchez Azuara fue víctima de la delincuencia dentro del Palacio de Hierro de Polanco, donde delincuentes le robaron la bolsa que incluía tarjetas, dinero y documentos.

Rocío Sánchez interpuso una denuncia correspondiente, por lo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, se hará cargo de las investigaciones para dar con los responsables.

LE ROBAN la BOLSA a @RocioSAzuara en @palaciohierro de POLANCO

Ladrones q se encontraban dentro del Centro Comercial le robaron el bolso a la conductora mientras se encontraba realizando compras hace unos días.

Se llevaron tarjetas, dinero, documentos…

La @FiscaliaCDMX indaga. pic.twitter.com/0KJamKdruv — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 3, 2025

¿Quien es Sánchez Azuara?

Rocío Sánchez es una conductora de televisión, así como productora de contenidos para la radio, televisión y medios digitales, así como coach de vida.

Es conocida por conducir el programa Acércate a Rocío, de Tv Azteca.