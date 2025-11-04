Acusan a youtuber “El Custodio” de asesinar a tres personas en Edomex: lo que se sabe del influencer

Acusan a youtuber “El Custodio” de asesinar a tres personas en Edomex El influencer habría publicado un video declarando que había disparado a tres personas en defensa propia. (@elcustodio y @Marcial HM)

Se dan a conocer videos donde el youtuber “El Custodio” le dispara a 3 personas en el Estado de México; el influencer publicó un video después de los hechos señalando que fue en defensa propia.

En la noche del pasado lunes 3 de noviembre, un hombre llamado Roberto Carlos, conocido como “El Custodio” en redes sociales, les disparó a 3 personas, alegando que fue en defensa propia después de que intentaron invadir su hogar.

Los hechos ocurrieron en Real del Valle Acolman, en el Estado de México, a las afueras del hogar de Carlos “El Custodio”. Hasta el momento se comenta que las personas a las que Carlos les disparó perdieron la vida luego del incidente.

Después de haberle disparado a los sujetos, el influencer transmitió un video en vivo con una pistola en su mano, comentando que le había disparado a 3 hombres.

El video fue transmitido en un grupo de Facebook llamado Terranova - Real del Valle Acolman Edo. Mex. 2.0, desde una cuenta anónima.

De acuerdo con lo compartido en el video, el youtuber comenta que los sujetos desde hace tiempo amenazaban con matarlo e invadir su casa.

“Hola, mi nombre es Roberto Carlos, ‘El Custodio’ en YouTube. Tuve que defenderme, ya que estas personas eran invasoras de cazas y amenazaban con matarme. E invadir mi casa; ya desde hace años me tenían en esa situación.

Tuve que aplicar legítima defensa, lo lamento, pero es así. Eso es lo que pasa por gente invasora, para C4 o para quien vea esto.

Lástima para mi familia, discúlpenme, tenía que hacerlo. Estas gentes no se van a detener; era la única forma. Gracias."

A diferencia de lo comentado por Roberto Carlos, algunos vecinos comentan que los hechos sucedieron a partir de una disputa por el lugar de estacionamiento.

Según algunos reportes, después de publicar el video, Roberto Carlos se dio a la fuga y todavía no dan con su paradero.

¿Quién es el youtuber “El Custodio”, acusado de matar a tres personas en el Estado de México?

Roberto Carlos contaba con un canal en YouTube donde se hacía llamar “El Custodio”. En el canal publicaba de manera constante videos relacionados con la seguridad pública y privada.

Según su propio perfil, contaba con más de 25 años en el gremio de la seguridad en México, por lo que compartía parte de su experiencia en sus videos.

El canal cuenta con más de 4 mil suscriptores y 339 videos publicados hasta antes del incidente.