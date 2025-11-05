Delfina Gómez da banderazo de inicio a obra de teatro al aire libre en Texcoco

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Alvarez junto con el presidente municipal Nazario Guitiérrez dieron inico a la construcción del Teatro al Aire Libre en la Alameda Municipal de Texcoco estos nuevos mejoramientos alzan al municipio conviritiendolo en el único lugar del Edoméx que embellece su zona con rachadas hermosas y manteniendo la tradición texcocana.

En este evento se contó con la presencia del alcalde Nazario Gutiérrez Martínez, quien estuvo acompañado por la presidente honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Texcoco, Yesenia Armas Tobón, el director de Obras Públicas del Municipio Miguel Ángel Olivares Gálvez, la Senadora de la República por el Estado de México Sandra Luz Falcón Venegas y la Diputada Local María José Pérez Domínguez, dieron la bienvenida a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y al subsecretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de México, Jorge Baltazar Briones.

El presidente destacó que esta nueva obra beneficiará a toda la población y mencionó que se siente emocionado por la colaboración que exite con la gobernadora que ha presentado su disposición al proyecto como su presencia al banderazo de incio del proyecto. Asimismo recordó que no se ha puesto paisa al pintado de fachada de más de 900 fachadas en Texcoco y que se encuentra trabajando en la iluminacoón, bacheado en las calles del municpio.

El proyecto que más destaco fue el Teatro al aire libre, en el que el subsecretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de México, Jorge Baltazar Briones explicó que se encontrará en la parte norte de la Alameda Municipal y será un recinto cultural que contará con la capacidad de mil personas, el costo que se tiene estimado a la contrucción del proyecto es de 60 millones de pesos.

El recinto contará con un escenario, siendo un lugar inclusivo que tendrá rampas para disccapacitados, sanitarios de hombres y mujeres así como un familiar donde ños padres podran acompañar a sus hijos.

El director de Obras Públicas de Texcoco Miguel Ángel Olivares Gálvez, hizo recuento de las obras que el gobierno del Estado de México ha destinado para el municipio de Texcoco, entre las que están la rehabilitación de la avenida Hidalgo, que está dividida en las calles Palmas, Nicolás Romero, Tenería y Miguel Hidalgo y beneficia a comunidades como La Trinidad, San Sebastián, San Juanito, Santa Cruz de Arriba así como a los miles de conductores de comunidades vecinas que circulan, con una inversión de 40 millones de pesos.

Al tomar la palabra la Gobernadora del Estado de México mostró su alegría de estar conviviendo de forma tan cercana con los habitantes de Texcoco: “para mí es un un gusto el ver tanta tantas caras conocidas de vecinos, de amigos, de familias de texcocanos que día con día luchamos porque nuestro texcoco sea mejor y como siempre lo he dicho agradezco en primer lugar a nuestro presidente municipal Nazario”, expresó.

Los proyectos con el apoyo y de la mano de la Gobernadora Delfina son muchos de los cuales ha sido una inversión de 100 millones de pesos, tanto el gobernador como el pueblo se encuentran emocionados y agradecidos por los cambios y mejoramientos que se han realizado en el Municipio de Texcoco