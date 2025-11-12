Metrópoli

Así estará aplicando el programa de prohibiciones de circulación en la Zona Metropolitana a mitad de esta semana

Hoy No Circula miércoles 12 de noviembre: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Crónica Digital
Transportistas de carga procedentes de Zimapán, Hidalgo bloquearon en ambos sentidos Paseo Tollocan en sus carriles de alta y baja velocidad, denuncian el presunto abuso de menores de edad en esta comunidad e irregularidades en la operación de transporte de carga, este fue uno de los puntos bloqueados en la entidad mexiquense que provocó caos vial.
Hoy No Circula | miércoles 12 de noviembre (Crisanta Espinosa Aguilar)

Rápidamente nos acercamos a la mitad del penúltimo mes del año. Estas casi dos semanas se han visto marcadas por los constantes bloqueos carreteros y marchas en la capital del país, mismas que podrían reactivarse próximamente. Mientras tanto las prohibiciones de circulación estarán aplicando con regularidad este miércoles 12 de noviembre para autos y motocicletas con engomado color amarillo (placas terminadas en 3 y 4) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, miércoles 12 de noviembre:

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días miércoles en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito

