Asociación delictuosa se castigará hasta con 15 años de prisión en CDMX

Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

Por unanimidad, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó incrementar penas por asociación delictuosa, que era castigada con hasta 12 años de prisión; ahora se impondrá prisión de cinco a 10 años —en caso de cometerse agravantes la pena será de 10 a 15 años— al que forme parte de una banda de tres o más personas con el propósito de delinquir.

La iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reforma el artículo 253 del Código Penal local, el dictamen señala que “se impondrá prisión de cinco a diez años y de doscientas a dos mil unidades de medida y actualización al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con el propósito de delinquir.

“Se impondrá de diez a quince años y de mil a siete mil unidades de medida y actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos, cuando los integrantes de la asociación o de la banda que cometan alguno o varios de los delitos siguientes”, entre los que están feminicidios, homicidios, desaparición forzada, robos, extorsiones, narcomenudeo, entre otros.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado morenista Alberto Martínez Urincho, explicó que es relevante implementar acciones para salvaguardar la vida, el patrimonio y la integridad de las personas que se ven afectadas por la delincuencia organizada. Afirmó que esta reforma atiende la preocupación social por este ilícito, busca la protección de la población y salvaguarda la seguridad.

Xóchitl Bravo, también de Morena, aseguró que este dictamen es una respuesta directa a un conflicto que se enfrenta todos los días, ya que existen pequeños grupos que generan daño considerable en las colonias y familias, y ahora se cierra el paso a quienes forman, sostienen o dirigen asociaciones de este tipo.

A nombre de la bancada del PAN, el legislador Ricardo Rubio informó que aproximadamente el 10% de las personas detenidas en la Ciudad de México reconocen pertenecer a bandas delictivas, lo que demuestra que detrás de muchos delitos cotidianos existe una estructura criminal permanente que debe ser combatida desde todas las dimensiones del Estado.