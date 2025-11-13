Caen 2 implicados en la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar en Tultitlán

Detenidos Implicados en el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar. (FGJEM)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, presuntos implciados en la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, hombre que fue reportado como ausente el pasado 31 de octubre en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

El pasado 31 de octubre, familiares de la víctima denunciaron la desaparición del sacerdote de 43 años de edad.

El avance de las indagatorias ubicaron que el vehículo propiedad de la víctima, había sido registrado en cámaras y arcos carreteros con rumbo al estado de Hidalgo.

También se logró identificar una motocicleta que acompañó el traslado del vehículo de la víctima, unidad que finalmente fue vendida por alguno de los investigados.

Tras identificar a la persona propietaria de la motocicleta, policías de investigación la localizaron y en entrevista en sede ministerial refirió que “le prestó la moto a un masculino identificado como Brandon Jonathan “N”, porque le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude”.

El domicilio de ese sujeto se encuentra en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, perteneciente al municipio de Tultitlán, por lo que el pasado nueve de noviembre se realizó un cateo que como resultado fueron localizados diversos indicios, entre ellos ropas de la víctima, pertenencias personales, una estola de sacerdote, así como objetos punzocortantes y rastros hemáticos observados a través de la prueba “blue star”.

De igual forma, la investigación logró establecer que el pasado 29 de octubre, la víctima se trasladó de su domicilio, abordo de su vehículo, al inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, perteneciente al municipio de Tultitlán en compañía de una mujer. En ese domicilio ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.

Una vez en el lugar, la víctima convivió por varias horas con una mujer y Brandon Jonathan “N” consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, Brandon agredió con un objeto punzocortante al sacerdote, provocándole heridas que le ocasionaron la muerte.

Al lugar también arribó María Fernanda “N”, pareja sentimental de Brandon Jonathan “N”, tras privar de la vida al sacerdote, los tres probables partícipes habrían tratado de desviar las investigaciones ocultando el cuerpo en bolsas y estas amarradas a un sillón. El 30 de octubre lo trasladaron al municipio de Nextlalpan donde lo abandonaron en un río de aguas negras.

El 11 de noviembre pasado, elementos de la Fiscalía acudieron al sitio donde abandonaron los restos de la víctima, en ese sitio fue hallado un cuerpo con características similares a las del sacerdote reportado desaparecido, por lo que se iniciaron los trabajos periciales forenses y de confronta genética y el 13 de noviembre, se logró determinar que los restos son los del sacerdote.

Por lo tanto, se estableció la responsabilidad de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” en el hecho delictivo de desaparición cometida por particulares y fue ejecutada una orden de aprehensión.

Tras su detención, María Fernanda fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en tanto que Brandon Jonathan al de Cuautitlán.

Brandon Jonathan “N” tiene antecedentes penales en el Estado de México donde compurgó una sentencia de condena de 18 años de prisión por el delito de robo con violencia.