CDMX encabeza el empleo formal en octubre con más de 3.6 millones de afiliados al IMSS

Empleo CDMX

Ciudad de México registró en octubre de 2025 el mayor número de personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el país, al alcanzar 3 millones 664 mil 472 trabajadores asegurados. Con esta cifra, la capital se mantuvo como la entidad con más empleo formal, por encima de Jalisco y Nuevo León, que reportaron 2 millones 63 mil 981 y 2 millones 25 mil 637 afiliados, respectivamente.

Del total de empleos formales registrados en la ciudad, el 85.66 por ciento corresponde a puestos permanentes y el 14.33 por ciento a eventuales. En cuanto a distribución por sexo, 57 por ciento de las personas afiliadas son hombres y 43 por ciento mujeres.

La Ciudad de México también encabezó el crecimiento mensual del empleo formal durante octubre. En ese periodo se sumaron 116 mil 54 nuevos puestos de trabajo, lo que representó un aumento de 3.16 por ciento respecto a septiembre. El Estado de México se colocó en segundo lugar, con 27 mil 602 empleos adicionales.

Los sectores económicos con mayor número de personas afiliadas al IMSS en la capital fueron Servicios para empresas, personas y el hogar, con 1 millón 538 mil 144 empleos; Comercio, con 834 mil 894; y las Industrias de Transformación, que registraron 366 mil 58 trabajadores.

Estas actividades concentran la mayor parte del mercado laboral formal, en particular los servicios y el comercio, que continúan siendo los principales motores económicos de la ciudad.

En cuanto a variación mensual, los sectores que más empleo generaron durante octubre fueron Transportes y Comunicaciones, con 48 mil 23 nuevos registros; Servicios para empresas, personas y el hogar, con 34 mil 838; y la Industria de la Construcción, con 15 mil 334. Las cifras muestran que estos rubros impulsaron el crecimiento laboral en el periodo.

La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás, señaló que el aumento del empleo formal refleja avances en estabilidad económica y en acceso a derechos laborales para la población. Afirmó que cada nuevo registro implica mejores condiciones para las familias trabajadoras de la capital.

Además, la Ciudad de México mantuvo en octubre el Salario Base de Cotización más alto del país, con un promedio de 756.69 pesos diarios, lo que la posiciona como la entidad con los ingresos formales más elevados.