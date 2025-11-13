Clima CDMX: pronóstico para este viernes 14 de noviembre Continúan los fríos en la ciudad, aunque sin probabilidad de lluvia. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Se espera que la mañana y la noche del viernes 14 de noviembre sean frías, por lo que deberás prepararte con abrigos gruesos y cobertores que te mantengan caliente.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que para el día de mañana viernes 14 de octubre haya por la mañana cielo despejado a parcialmente nublado, aunque sin probabilidad de lluvia.

Pronóstico de clima para el viernes 14 de noviembre en la CDMX

Se espera que la madrugada del viernes 14 de noviembre sea muy fría en las zonas sur de la Ciudad de México y un ambiente fresco para el resto de las alcaldías.

Debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciará que el cielo esté despejado con un ambiente frío y posibles heladas al amanecer.

Mientras que para la mañana del viernes el ambiente continuará de frío a fresco y muy frío con heladas en zonas altas. Por la tarde, se prevé un ambiente templado a cálido con el cielo despejado y sin lluvias.

La temperatura máxima en la Ciudad de México será de 24 a 26 °C, en tanto que la temperatura mínima llegará a ser de 7 a 9 grados Celsius.

A su vez, se espera viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Así que ahora ya sabes cómo preparar tu outfit para el día de mañana; se recomienda que te abrigues, pues la mañana y noche será muy fría, aunque por la tarde podrás disfrutar de un clima más cálido.

Durante la noche se prevé ambiente fresco, cielo parcialmente #nublado y sin #lluvia. La madrugada será muy #fría en zonas del sur de la ciudad. Después de mediodía predominará cielo parcialmente nublado, ambiente caluroso, sin lluvia y algunas rachas.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/jQih24cAqm — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 14, 2025

Alerta amarilla para este viernes 14 de noviembre por bajas temperaturas en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha anunciado alerta amarilla por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del viernes 14 de noviembre en tres alcaldías de la Ciudad de México.

Los días que presentarán temperaturas de 4 a 6 grados Celsius durante la madrugada serán: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Por lo que, si eres de una de estas alcaldías, ahora ya sabes que deberás cobijarte bien para no pasar frío.

Ante esto, la SGIRPC de la Ciudad de México recomienda a los habitantes de estas localidades abrigarse adecuadamente cubriendo la nariz y boca, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Asimismo, debido a las bajas temperaturas que se han suscitado en recientes días, la Secretaría de Salud invita a los ciudadanos a protegerse del frío y las enfermedades respiratorias que esto puede suscitar, vacunándose contra la influenza y el COVID-19.