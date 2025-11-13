Ecatepec consolida su transformación en salud con la entrega del Hospital Oncológico Pediátrico al IMSS

En un hecho histórico para la salud pública del municipio, se consolidó la entrega del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acción que beneficiará directamente a miles de familias ecatepenses y fortalecerá la atención médica especializada en la región.

El nuevo hospital representa un avance significativo en la infraestructura de salud, ya que ofrecerá servicios especializados en oncología pediátrica, con el propósito de brindar atención integral a niñas y niños que enfrentan enfermedades de alta complejidad. Este moderno centro médico contará con 40 camas, 27 consultorios y 16 especialidades médicas, lo que permitirá atender de manera eficiente a pacientes que requieren tratamientos oncológicos y cuidados especializados.

Durante el anuncio, se destacó que esta entrega es resultado del trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, con el compromiso de mejorar los servicios de salud y garantizar una atención digna y de calidad para la población. Autoridades señalaron que con esta acción se refuerza el sistema de salud pública en el Valle de México, permitiendo que las familias de Ecatepec ya no tengan que trasladarse largas distancias para recibir atención médica especializada.

El proyecto también busca impulsar una atención más humana y cercana, con infraestructura adecuada, personal médico capacitado y tecnología avanzada para el diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil. Este esfuerzo forma parte de la estrategia nacional de salud impulsada por la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, y la gobernadora del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez, quienes han priorizado la mejora de hospitales y centros de atención médica en beneficio de las comunidades más necesitadas.

En su mensaje, autoridades locales agradecieron el respaldo del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México por hacer de Ecatepec una prioridad dentro de la política de bienestar social. “Hoy damos un paso firme hacia una nueva etapa en materia de salud. Este hospital no solo representa infraestructura, sino esperanza y futuro para muchas familias”, expresaron representantes municipales.

Con la entrega de este hospital, Ecatepec avanza hacia una transformación integral que busca reducir la brecha de desigualdad en el acceso a la salud, ofreciendo servicios médicos de alta especialidad sin distinción social. Asimismo, se proyecta que este centro hospitalario se convierta en un referente regional en la atención de enfermedades oncológicas pediátricas, brindando apoyo psicológico, nutricional y médico a los pequeños pacientes y a sus familias.

La apertura del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec al IMSS es un reflejo del compromiso del gobierno por fortalecer el sistema de salud, garantizando que la atención médica sea un derecho universal y no un privilegio. Con estas acciones, el municipio reafirma su rumbo hacia un modelo de bienestar basado en la igualdad, la justicia social y la atención digna para todos.