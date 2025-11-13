Entregan 700 Canastas Alimentarias del Bienestar en Ciudad Naucalpan

En un esfuerzo conjunto entre Gobierno del Estado de México y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edomez (DIFEM), se llevó a cabo la entrega de 700 Canastas Alimentarias del Bienestar a familias en situación de vulnerabilidad del municipio de Naucalpan. Esta acción forma parte de las políticas sociales impulsadas por la administración estatal para fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de los mexiquenses.

Durante la jornada, el presidente municipal, Isaac Montoya, destacó la importancia de este tipo de programas que buscan atender de manera directa a los sectores más necesitados. En su mensaje, el alacalde reconoció el compromiso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a quien agradeció por el respaldo permanente hacia Naucalpan y por el impulso de políticas públicas orientadas al bienestar social en los 125 municipios del Estado de México.

Montoya resaltó que estas canastas alimentarias son una muestra clara del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar el derecho a una alimentación digna y suficiente. Explicó que cada apoyo está diseñado para contribuir a una mejor nutrición en los hogares, especialmente en aquellos donde existen condiciones económicas adversas.

Además, el presidente municipal subrayó que la visión de la gobernadora Delfina Gómez no se limita solo a la asistencia social, sino que también apuesta por proyectos de infraestructura que transformarán la vida de los habitantes. En este sentido, mencionó la Línea 3 del Mexicable, obra que avanza de manera firme y que beneficiará a miles de naucalpenses al mejorar su movilidad y reducir los tiempos de traslado.

“Con este tipo de obras y apoyos sociales, estamos construyendo un municipio más equitativo y justo, donde el bienestar sea una realidad para todas y todos”, expresó Montoya durante el evento. Asimismo, reiteró que el gobierno municipal continuará trabajando para llevar beneficios a cada colonia, fraccionamiento y pueblo de Naucalpan, reforzando el compromiso de que el bienestar sea un derecho garantizado para todos los ciudadanos.

Por su parte, las autoridades del DIFEM señalaron que las Canastas Alimentarias del Bienestar forman parte de un programa integral que busca mejorar los hábitos alimenticios de las familias mexiquenses, priorizando a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Además, resaltaron que estos apoyos no solo representan un alivio económico, sino también una oportunidad para fortalecer el tejido social y promover la solidaridad comunitaria.

El evento concluyó con la entrega simbólica de las canastas a los beneficiarios, quienes agradecieron el apoyo recibido y reconocieron la importancia de que los programas sociales lleguen de manera directa y sin intermediarios a las familias que más lo necesitan.

Con estas acciones, el Gobierno de Ciudad Naucalpan refrenda su compromiso con la gente y con la construcción de un municipio más solidario, justo y con igualdad de oportunidades.