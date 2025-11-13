Gobierno de Cuajimalpa impulsa proyecto de Cablebús que conectará Santa Fe con las zonas altas de la alcaldía

Cuajimalpa impulsa proyecto de Cablebús que conectará Santa Fe con las zonas altas de la alcaldía

El gobierno de Cuajimalpa de Morelos avanza en la planeación de una nueva línea del Cablebús que busca conectar la alcaldía con la zona de Santa Fe, uno de los principales centros laborales, educativos y comerciales de la Ciudad de México. De acuerdo con el alcalde Carlos Orvañanos Roa, el proyecto se encuentra actualmente en etapa de diseño y coordinación con el gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada Molina, y con la Secretaría de Movilidad dirigida por Ulises García Nieto.

Durante su primer informe de gobierno, Orvañanos destacó que esta iniciativa de transporte “va en serio” y que se prevé iniciar su construcción entre finales de 2026 y 2027. También explicó que los equipos técnicos ya trabajan en la definición del trazo, las columnas y las estaciones que conectarán Cuajimalpa con puntos clave de Santa Fe y otras zonas del poniente capitalino.

Avances y coordinación con el gobierno capitalino

El alcalde señaló que la prioridad es garantizar una planeación ordenada que reduzca el impacto urbano y mejore la movilidad de los habitantes. “Estamos colaborando estrechamente con la Secretaría de Movilidad para definir las rutas más adecuadas y asegurar que el proyecto se lleve a cabo con el menor impacto posible”, puntualizó.

Asimismo, informó que se elabora el proyecto ejecutivo, el cual podría presentarse formalmente en 2026 como parte de las obras estratégicas impulsadas por la administración de Clara Brugada. La jefa de Gobierno ha señalado que esta línea beneficiará a las zonas altas de Cuajimalpa, reduciendo los tiempos de traslado y ofreciendo una alternativa de transporte más rápida y cómoda.

De concretarse, la nueva línea del Cablebús representará un avance significativo en movilidad sustentable, beneficiando a miles de residentes que diariamente se trasladan entre Cuajimalpa y Santa Fe. El gobierno local reiteró su compromiso de trabajar coordinadamente con las autoridades capitalinas para impulsar un proyecto que fortalecerá la conectividad, reducirá la contaminación y promoverá la integración metropolitana del poniente de la ciudad.