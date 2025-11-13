Huixquilucan implementa operativo de seguridad para el Buen Fin

El gobierno de Huixquilucan puso en marcha el operativo “Buen Fin Seguro”, un dispositivo que movilizará a toda su fuerza policial desde las primeras horas de este jueves 16 de noviembre y hasta el lunes 20 del mismo mes. La estrategia busca garantizar la protección de los ciudadanos durante esta temporada de alta actividad comercial en las zonas Tradicional, Popular y Residencial del municipio.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que la iniciativa involucra la totalidad de los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad. “Es una de las temporadas de mayor actividad comercial del año, por eso, reforzaremos la presencia policial en zonas de mayor flujo”, afirmó la alcaldesa al detallar los alcances del plan.

Los efectivos llevarán a cabo patrullajes continuos y labores de vigilancia en puntos con alta concentración de personas. Entre los sitios prioritarios se incluyen plazas comerciales, instituciones bancarias, tiendas departamentales, supermercados y diversos establecimientos de recreación y restauración.

Contreras Carrasco subrayó que el compromiso de su administración es “mantener la paz y el orden en el territorio”. Agregó que los cuerpos de seguridad permanecerán alerta las 24 horas del día durante los cinco días que dura el operativo para prevenir o, en su caso, atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

La mandataria local hizo hincapié en que el Buen Fin coincide con un fin de semana largo, circunstancia que será considerada en la estrategia. Explicó que, paralelamente, se intensificarán los recorridos en zonas habitacionales para disuadir el robo a casa habitación y brindar seguridad a quienes salgan o visiten el municipio durante el asueto.

Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Vialidad, Luis Antonio Alarcón Martínez, precisó que el operativo incluye el despliegue de seis torres móviles de vigilancia en ubicaciones estratégicas. Estos recursos se suman a la red tecnológica del municipio, que integra más de mil cámaras de videovigilancia, nueve arcos lectores de placas y el monitoreo permanente desde los dos Centros de Mando.

Para apoyar la fluidez del tránsito y la capacidad de respuesta, elementos de Vialidad estarán posicionados en calles y avenidas con mayor circulación de vehículos. El objetivo es minimizar congestionamientos viales y prevenir incidentes de diversa índole durante estos días de intenso movimiento.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para utilizar los números de emergencia en caso necesario. Los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064 y (55) 8284 2237 del Centro de Mando, así como el (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil, estarán activos. También se pueden realizar reportes a través de la aplicación para móviles SayVU, disponible en sistemas Android y iOS.