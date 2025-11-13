Huixquilucan impulsa la salud visual con jornada gratuita en la Explanada Municipal

Con el objetivo de cuidar la vista de la población y promover la prevención de enfermedades oculares, el Gobierno de Huixquilucan puso en marcha la Campaña de Salud Visual, que se llevará a cabo del 18 al 30 de noviembre, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en la Explanada Municipal.

Durante esta jornada, especialistas ofrecerán servicios gratuitos de diagnóstico y valoración ocular, dirigidos a personas de todas las edades. La campaña forma parte de las acciones que el gobierno municipal impulsa para fortalecer el bienestar integral de las familias, priorizando la atención médica preventiva.

Entre los principales servicios disponibles se encuentran la detección de cataratas, glaucoma, estrabismo, conjuntivitis, blefaritis, queratitis y ojo seco. Además, se realizarán valoraciones clínicas de fondo de ojo y de ángulos, así como estudios para detectar retinopatía diabética e hipertensiva metabólica. También se brindarán consultas de optometría, optometría pediátrica, geriatría, contactología y clínica ortóptica, entre otras atenciones especializadas.

El gobierno municipal informó que esta campaña busca acercar los servicios de salud a la comunidad, especialmente a quienes no cuentan con acceso fácil a consultas oftalmológicas. La iniciativa también tiene como propósito fomentar la detección temprana de enfermedades visuales, ya que muchas de ellas pueden tratarse exitosamente si se diagnostican a tiempo.

Autoridades locales invitaron a las y los habitantes de Huixquilucan a aprovechar esta jornada gratuita, señalando que la vista es uno de los sentidos más importantes y que su cuidado debe ser una prioridad. Asimismo, destacaron que contar con una buena salud visual mejora el desempeño escolar, laboral y la calidad de vida en general.

“Estamos comprometidos con el bienestar de nuestras familias, por eso acercamos servicios de salud visual que ayudan a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, señalaron representantes del gobierno municipal.

La campaña cuenta con la participación de personal médico capacitado y con equipos especializados para realizar exámenes oculares de manera segura y profesional. Los interesados pueden acudir directamente a la Explanada Municipal dentro del periodo establecido, sin necesidad de cita previa.

Para obtener más información o resolver dudas, el Ayuntamiento de Huixquilucan puso a disposición el número telefónico 55 2595 7050, extensión 1211, donde el personal brindará orientación sobre los servicios y horarios disponibles.

Con estas acciones, el Gobierno de Huixquilucan reafirma su compromiso con la salud pública y con la construcción de un municipio más saludable e incluyente, donde el acceso a los servicios médicos sea un derecho para todos y no un privilegio.