Morena y PT en Congreso CDMX respaldan fallo de SCJN: “Salinas Pliego pagará deudas con la nación”

Ricardo Salinas Pliego El empresario mexicano tendrá una deuda de 20 millones de dólares tras perder una demanda contra AT&T

Las y los diputados de los grupos parlamentarios de Morena y del PT en el Congreso de la Ciudad de México respaldaron la decisión que tomó este jueves el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de desechar diversos recursos interpuestos por empresas del Grupo Salinas, pertenecientes a Ricardo Salinas Pliego, por lo que deberá de pagar cerca de 50 mil millones de pesos.

“Respaldamos y celebramos dicha resolución, toda vez que obliga al empresario a pagar los impuestos que adeuda al pueblo de México desde hace varios años, y que han resultado en cifras millonarias”, señalaron en un documento.

Señalaron que con dicho fallo se robustece el Estado de Derecho y pone fin a los intentos de Salinas Pliego “de evadir una responsabilidad que millones de mexicanas y mexicanos cumplen puntualmente”.

Las y los legisladores de dichas bancadas aseguraron que la determinación de la SCJN representa un triunfo del interés público sobre los privilegios indebidos de unos cuantos.

“En nuestro país ya no hay espacio para excepciones fiscales ni para quienes pretenden utilizar recursos legales para retrasar lo que por justicia corresponde al erario”.

Reiteraron que el pago de impuestos es una obligación constitucional y moral debido a que son recursos pertenecen al pueblo y son indispensables para financiar obras e infraestructura; servicios públicos y programas sociales, entre otros rubros.

“La resolución de las y los ministros envía un mensaje claro: la ley es para todas y todos sin distinción, y ningún poder económico puede colocarse por encima de la justicia”.

Para finalizar refrendaron su compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la defensa de los derechos colectivos, “acompañamos plenamente esta decisión que fortalece a la nación y protege el patrimonio público”.