Retiran sellos de suspensión en La Casa de las Mercedes

El cierre temporal se debió a la falta de documentos sobre medidas de seguridad, detectada durante una inspección oficial

El Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc retiró los sellos de suspensión colocados en el inmueble conocido como La Casa de las Mercedes, ubicado en la colonia San Rafael, después de que el establecimiento acreditó el cumplimiento de las medidas solicitadas en materia de Protección Civil.

De acuerdo con la autoridad local, la suspensión fue impuesta el pasado 29 de octubre por la Dirección General de Gobierno, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), tras una visita de inspección en la que no se presentó la documentación completa requerida.

Una vez dentro del plazo legal, la administración del inmueble presentó su Programa Interno de Protección Civil con vigencia hasta 2028, lo que permitió levantar los sellos y autorizar la reanudación de actividades.

La Casa de las Mercedes es una institución de asistencia privada dedicada desde hace más de tres décadas a brindar apoyo a niñas, adolescentes y madres jóvenes que han sido víctimas de violencia o abandono. En su sede de la colonia San Rafael ofrece albergue, atención médica, psicológica y educativa, así como acompañamiento legal y social.