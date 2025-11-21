Hoy No Circula viernes 21 de noviembre: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula | viernes 21 de noviembre (Administrador Prueba)

Termina una semana donde las marchas y las manifestaciones se han mantenido como una constante en la capital del país. Las temperaturas han aumentado, aunque se esperan que bajen de nuevo en los fines de semana. Mientras tanto, las restricciones de circulación de este viernes 21 de noviembre estarán operando con normalidad para autos y motocicletas con engomado color azul (placas terminadas en 9 y 0) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, viernes 21 de noviembre:

Hologramas 00 y 0 : Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones. Vehículos eléctricos e híbridos : Están exentos del programa.

: Están exentos del programa. Motocicletas, taxis, transporte público y de carga : No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula. Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días viernes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.