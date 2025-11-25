600 mujeres policías acompañarán la marchad el 25N

Marcha Mujeres policías que darán acompañamiento a la distancia y portarán su equipo de protección personal. (SSC)

Alrededor de 600 mujeres policías resguardarán la marcha del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, durante el trayecto del Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo capitalino.

Las agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) despelgarán un operativo de protección y contención con 600 mujeres policías que darán acompañamiento a la distancia y portarán su equipo de protección personal.

Durante el desarrollo de las actividades, informó la SSC, de ser necesario, intervendrán más equipos de trabajo y, si se detecta que algunas de las participantes portan objetos para agredir, se retirarán para garantizar la seguridad de las manifestantes y demás usuarios de la vía pública, así como de los establecimientos comerciales, su personal y sus clientes.