Caos en la CDMX: estas son las marchas, manifestaciones y otros movimientos programados para hoy 25 de noviembre

Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversos colectivos feministas se han organizado para marchar desde diferentes puntos de la CDMX; sin embargo, este no será un caso único, pues se esperan cerca de 9 manifestaciones este 25 de noviembre.

Si bien los horarios podrían tener algunas variaciones, las marchas, conferencias y manifestaciones están programadas de la siguiente manera:

10:00: el Movimiento Antorchista Nacional emitirá una conferencia de prensa en el restaurante Fonda Margarita.

el emitirá una conferencia de prensa en el restaurante Fonda Margarita. 12:00: el Movimiento Cannábico Mexicano se manifestará en el Senado de la República.

el se manifestará en el Senado de la República. 12:45: el Movimiento Nueva Aztlán protestará en la FGJ-CDMX.

el protestará en la FGJ-CDMX. 13:00: la colectiva Rabia Encapuchada se concentrará en la escultura Los Bigotes de la UNAM, para participar en la marcha de la Coordinación 8M.

la colectiva se concentrará en la escultura Los Bigotes de la UNAM, para participar en la marcha de la Coordinación 8M. 13:00: la Red Nacional de Refugios AC realizará un mitin en el Zócalo.

la realizará un mitin en el Zócalo. 15:00 : estudiantes organizados sostendrán una mesa de trabajo en la Facultad de Economía de la UNAM.

: sostendrán una mesa de trabajo en la Facultad de Economía de la UNAM. 16:00: el colectivo Lleca Escuchando la calle se manifestará en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.

el colectivo se manifestará en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. 17:30: autoridades llevarán un acto con motivo del 25N en la explanada de la alcaldía Tláhuac.

llevarán un acto con motivo del 25N en la explanada de la alcaldía Tláhuac. Sin horario confirmado: el colectivo No más presos inocentes se manifestará en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

¿Qué marchas feministas habrá hoy 25 de noviembre en CDMX?