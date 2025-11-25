Capturan a 2 “Mayas”, operan ilegalmente tomas de agua en Edomex

Detenido Juan Manuel "N". (FGJEM)

Elementos de la Fiscalía mexiquense detuvieron a Juan Manuel “N”, alías “El Maya”, líder de una organización criminal “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas”, que operan de manera ilegal pipas de agua en los municipios de Acolman, Coacalco y Ecatepec.

Durante su detención le fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos útiles, narcóticos, una camioneta de alta gama, un vehículo y prendas de vestir con las que simulaba pertenecer a corporaciones oficiales, así como diversos identificadores de su grupo delictivo.

De este mismo grupo criminal, también fue detenida María del Carmen “N”, a quien también se le relaciona con actividades delictivas de despojo ya que, la investigada facilitaba predios invadidos para que funcionaran como pensiones de pipas de agua y otros vehículos, además de ocupar viviendas de manera ilegal.

El 14 de diciembre del 2024″, El Maya” y María del Carmen “N”, en compañía de diversos integrantes de “Los Mayas”, mediante la amenaza de invadir una casa habitación ubicado la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, le exigieron la cantidad de 200 mil pesos al propietario.

Ambos obligaron a la víctima a realizar el pago total de la exigencia extorsiva a más tardar el 10 de enero del 2025, sin embargo, al no hacer el pago, la desalojaron de su inmueble amagándola con armas de fuego.

Tras las investigaciones, les fue cumplimentada orden de aprehensión a María del Carmen “N” y Juan Manuel “N” alias “El Maya”, por el delito de extorsión.

Estos sujetos son objetivos prioritario dentro de la segunda fase de la Operación Caudal, un despliegue simultáneo en 48 municipios que busca desmantelar una red dedicada a la extracción y comercialización ilegal del recurso hídrico.