Marcha 25N: calles y avenidas cerradas en CDMX al momento Inician las movilizaciones hacia el zócalo capitalino por la Marcha 25N; conoce qué calles y avenidas evitar (Andrea Murcia Monsivais)

En estos momentos han iniciado las movilizaciones hacia el zócalo de la Ciudad de México con motivo de la Marcha 25N; conoces cuáles son las calles y avenidas que debes evitar para no cruzarte con las manifestaciones.

Pese a que la Marcha del 25N en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer tiene como objetivo llegar al Zócalo Capitalino, los contingentes que participarán iniciarán desde diferentes puntos de la ciudad; aquí te compartimos cuáles son las calles y avenidas por las que circularán y que se encuentran cerradas.

Calles y avenidas cerradas por Marcha 25N

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, estas son las vialidades que se encuentran cerradas por motivo de la Marcha 25N:

Av. Paseo de la Reforma: a partir de Lieja al Oriente y al Poniente entre Av. Hidalgo y Av. Insurgentes. También al Oriente a partir de General Prim, a la altura de Av. Morelos. Y en el cruce con Av. Juárez.

a partir de Lieja al Oriente y al Poniente entre Av. Hidalgo y Av. Insurgentes. También al Oriente a partir de General Prim, a la altura de Av. Morelos. Y en el cruce con Av. Juárez. Eje Central Lázaro Cárdenas: a la altura de Artículo 123 y a partir de Eje 3 Sur.

a la altura de Artículo 123 y a partir de Eje 3 Sur. Artículo 123 : a partir de Bucareli

: a partir de Bucareli Dr. Río de la Loza: A partir de Eje 1 Poniente, a la altura de Digna Ochoa y Plácido.

A partir de Eje 1 Poniente, a la altura de Digna Ochoa y Plácido. Eje 1 Poniente: Corte entre Av. México-Tenochtitlán y Av. Morelos.

Corte entre Av. México-Tenochtitlán y Av. Morelos. Donato Guerra y Abraham González

Av. Morelos: de Bucareli a Paseo de la Reforma.

de Bucareli a Paseo de la Reforma. Abraham González: A partir de Atenas

A partir de Atenas Av. Insurgentes: Entre Glorieta de los Insurgentes y Maestro Antonio Caso.

Entre Glorieta de los Insurgentes y Maestro Antonio Caso. Av. Chapultepec: Al oriente, a la altura de Morelia.

Más adelante se espera que la Marcha 25N continúe por avenida 5 de mayo.

#PrecauciónVial | Por concentración de manifestantes en la Glorieta de la Joven de Amajac, por marcha prevista rumbo al Zócalo. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/TYIUVGTo11 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 25, 2025

Alternativas viales a la Marcha 25N

Asimismo, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda circular por las siguientes vialidades como alternativa a calles y avenidas cerradas por la Marcha del 25N.

Av. Paseo de la Reforma: Mejor circula por Eje 2 y 4 Sur.

Mejor circula por Eje 2 y 4 Sur. Dr. Río de la Loza: la alternativa vial es Eje 2 Sur, Dr. Lavista y Eje 2A Sur.

la alternativa vial es Eje 2 Sur, Dr. Lavista y Eje 2A Sur. Av. Juárez y 5 de mayo: Es mejor que circules por Circuito Interior, Eje 4 Sur, Eje 1 Norte, Eje 1 y 2 Oriente.

Es mejor que circules por Circuito Interior, Eje 4 Sur, Eje 1 Norte, Eje 1 y 2 Oriente. Eje Central: Las alternativas viales son Eje 1 Norte, Eje 1 y 2 Oriente.

Pese a las alternativas viales, se espera aun así que a lo largo de la tarde haya congestión vial debido a las manifestaciones, por lo que deberás considerar tus tiempos de traslado.