Marcha 25N en CDMX: ¿qué pasó con el bloque negro en la manifestación de hoy? Pese a la instalación de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional, el bloque negro realizó pintas durante la Marcha del 25N.

Este martes 25 de noviembre se llevó a cabo una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que, como forma de protesta, el bloque negro realizó diferentes pintas en las vallas puestas alrededor de Palacio Nacional.

Días previos a la Marcha 25N y posterior a la movilización que se realizó en el Zócalo Capitalino el pasado 15 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de México volvió a colocar vallas de protección en Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y otros monumentos históricos.

Esto tras rumores y especulaciones sobre posibles agresiones hacia estos edificios y monumentos por parte del llamado bloque negro en la Marcha del 25N.

Ante las previsiones tomadas por el gobierno, el bloque negro se limitó a pintar las vallas colocadas para la protección de las construcciones. Las pintas principalmente fueron de denuncia con consignas como: “Ni una más”, “México feminicida”, entre otras.

Cuando se le cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la Mañanera sobre la colocación de estas vallas para la Marcha del 25N, esto fue lo que respondió la mandataria:

“Se puso una valla, pues porque lo hemos visto, ahora sí que es de conocimiento público, que luego llegan grupos muy violentos y no queremos que haya confrontación entre policía y manifestantes”.

Asimismo, previo al inicio de la Marcha 25N, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció el despliegue de un operativo de protección y contención con 600 mujeres policías.

Operativo de protección y contención con 600 mujeres policías en la Marcha 25N

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que, debido a la manifestación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desplegaría un operativo de protección y contención con 600 mujeres policías.

Este operativo se realizó con el objetivo de brindar acompañamiento a la distancia, mientras que portarían su equipo de protección personal. Se indicó que, en caso de ser necesario, intervendrían más equipos de trabajo.

A su vez, también durante la Marcha 25N que se llevó a cabo este martes, el Gobierno de la Ciudad de México dispuso a personal de Concertación Política para atender peticiones, quejas y propuestas de los asistentes a la marcha.

Es así que hasta el momento no se ha registrado ningún otro incidente por parte del bloque negro, además de las pintas antes mencionadas.