PAN presenta denuncia penal contra dos diputados de Morena por presunta violencia política de género

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México informó que la diputada local Laura Álvarez presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia capitalina contra los legisladores de Morena Víctor Hugo Romo y Cecilia Vadillo, a quienes acusa de ejercer violencia política en razón de género.

La acción legal se llevó a cabo luego de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México admitiera días antes una queja presentada por Álvarez, con la que se abrió un Proceso Especial Sancionador contra ambos diputados y contra su partido. El órgano electoral también dictó medidas cautelares para garantizar los derechos y la integridad de la legisladora.

De acuerdo con Álvarez, las agresiones que motivaron tanto la denuncia penal como el procedimiento electoral consisten en expresiones y señalamientos difundidos en publicaciones y conferencias de prensa, que —según la legisladora— buscan afectar su reputación y desacreditar su trayectoria. El IECM certificó la existencia de dichos contenidos como parte de la queja presentada.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada del PAN señaló que continuará utilizando las vías institucionales disponibles para que se investiguen los hechos. Afirmó que las expresiones que atribuye a los legisladores de Morena son misóginas y tienen el objetivo de minimizar su carrera en el servicio público.

El PAN capitalino expresó respaldo a su legisladora y señaló que las acciones emprendidas buscan garantizar que se respeten los derechos políticos de las mujeres.

El partido agregó que las sanciones derivadas de procesos por violencia política de género pueden incluir inhabilitaciones para ocupar cargos de elección, posiciones partidistas o de designación.