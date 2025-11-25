¿Sigue cerrada Calzada de Tlalpan? Reporte de la protesta en San Antonio Abad Desde las 5:00 de la tarde se registró la presencia de manifestantes en Calzada de Tlalpan; conoce si ya liberaron esta vialidad (@OVIALCDMX)

Durante la tarde de este martes 24 de noviembre se registró la presencia de manifestantes en la Calzada de Tlalpan a la altura del Metro San Antonio Abad, quienes bloquearon la vialidad con dirección al Centro Histórico.

Desde las 17:00 horas de este martes, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que la Calzada de Tlalpan a la altura del Metro San Antonio Abad presentaba bloqueos.

El corte de circulación se realizó a partir de la calle Juan E. Hernández y Davalos y Manuel José Othó. Como alternativa vial, las autoridades sugirieron a los transeúntes circular por Dr. José María Vértiz y Eje 3 Oriente.

A este bloqueo que provocó congestión vial, se le suman los bloqueos por la manifestación en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Marcha 25N) y cierres de carriles por obras.

La manifestación fue organizada por un grupo de personas trans que denunciaban el arresto cometido a dos mujeres de la comunidad.

De acuerdo con diferentes reportes, los manifestantes se retiraron del lugar, liberando la vialidad tras haberse establecido mesas de diálogo con el subsecretario de Gobierno Fadlala Akabani Hneide.

Es así que en estos momentos la Calzada de Tlalpan a la altura del Metro San Antonio Abad se encuentra circulando con normalidad tras la presencia de manifestantes en el área.

Este cierre ocurre mientras que el día de ayer también en Calzada de Tlalpan, pero a la altura del Metro Chabacano, trabajadoras sexuales mantuvieron cerrada la vialidad para exigir compensación por parte del gobierno, pues de acuerdo con ellas, las obras que se han estado realizando sobre la calzada han afectado su trabajo.

¿Por qué se cerró la Calzada de Tlalpan?

Una de las principales demandas de los manifestantes era exigir al gobierno que acatara la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en relación con el encarcelamiento de dos mujeres.

De acuerdo con este grupo de personas, las dos mujeres habrían sido arrestadas de manera ilegal, por lo que pedían a las autoridades que revisaran el caso para su pronta liberación.

Es así que, tras este bloqueo, consiguieron que en estos momentos se lleven a cabo mesas de diálogo con el gobierno para llegar a un acuerdo sobre este caso, liberando la vialidad que mantenían bloqueada desde las 17:00 horas.