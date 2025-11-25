Texcoco inicia obras por más de 10 millones de pesos en cuatro comunidades

El Gobierno de Texcoco comenzó una serie de obras en las comunidades de San Luis Huexotla, San Mateo Huexotla, Sector Popular y Lomas de San Esteban, con una inversión total de más de 10 millones 259 mil pesos. Autoridades auxiliares y representantes de los Consejos de Participación Ciudadana (COPACI) agradecieron estos trabajos que buscan mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de la zona.

Durante una gira de trabajo, el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, acompañado por integrantes del ayuntamiento y titulares de diferentes áreas del gobierno local, dio el banderazo inicial a obras de pavimentación, alumbrado público, drenaje sanitario y construcción de infraestructura deportiva.

En la Villa de San Luis Huexotla, el primer delegado Franco Aguilar Espejel expresó su agradecimiento al señalar que la comunidad llevaba tiempo esperando estas intervenciones. En este punto se inició la pavimentación de la Segunda Cerrada de la calle Aztecas, con una inversión de dos millones 700 mil pesos. Además, se puso en marcha la segunda etapa de la unidad deportiva, donde se invertirán 355 mil pesos.

Más adelante, en San Mateo Huexotla, la primera delegada María Marlene Guerra Vázquez recibió a las autoridades municipales y destacó la importancia de trabajar en conjunto con el gobierno local. En esta comunidad arrancaron los trabajos de reencarpetado asfáltico de la avenida Los Ángeles, con una inversión de tres millones 741 mil pesos. La obra beneficiará tanto a vecinos como a automovilistas que circulan diariamente por esa vialidad.

El presidente municipal pidió comprensión a la población por las molestias temporales que puedan generar los trabajos, destacando que el objetivo es mejorar el entorno urbano de manera permanente.

En la colonia Sector Popular, la delegada Susana Hernández Hernández agradeció las obras e hizo un llamado para continuar atendiendo las necesidades de la zona. Aquí se dio inicio a la construcción del drenaje sanitario en la calle Limones y la avenida Texcoco, con una inversión de dos millones 480 mil pesos. La obra busca resolver problemas de infraestructura básica que afectan a las familias del lugar.

La gira continuó en Lomas de San Esteban, donde el primer delegado Guillermo Héctor Huerta destacó la importancia de que las autoridades visiten la comunidad y lleven proyectos que impacten directamente en la calidad de vida. En este punto comenzaron los trabajos de alumbrado público en la calle Quetzal, con una inversión de 983 mil pesos, lo que contribuirá a mejorar la seguridad en la zona.

Durante su recorrido, el presidente municipal señaló que estas obras forman parte del compromiso de su administración para embellecer Texcoco y fortalecer los servicios públicos. Recordó que se trabaja en diferentes áreas como infraestructura deportiva, educación e iluminación de vialidades, con la intención de convertir al municipio en un “Pueblo con Encanto” y aspirar a obtener el nombramiento de Pueblo Mágico.

Finalmente, anunció que ya se preparan proyectos de drenaje para beneficiar a las colonias Lomas de Cristo y Leyes de Reforma, propuesta que también fue presentada ante la presidenta de México.

Con estas acciones, el Gobierno de Texcoco avanza en su meta de mejorar las condiciones urbanas de distintas comunidades mediante obras que atienden necesidades prioritarias.