Tlalnepantla presenta obra “Ellas en escena” para reflexionar sobre la violencia contra la mujer

El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz encabezó este fin de semana la presentación de la obra “Ellas en Escena”: ¿Qué veo cuando me veo?, un montaje dirigido por su fundadora Carmen Trejo y que forma parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El evento se realizó en el Teatro Centenario y reunió a funcionarias, colectivos, jóvenes y vecinas que buscan impulsar una vida libre de violencia en la comunidad.
La obra, que combina actuación, narración y elementos visuales, tiene como objetivo abrir un espacio de reflexión para todas las mujeres que han enfrentado distintos tipos de violencia, así como para quienes desean comprender mejor esta problemática. A través de diferentes escenas, las intérpretes muestran situaciones reales que viven muchas mujeres en su vida cotidiana, como los micromachismos, la violencia psicológica, el control emocional y la discriminación por género.
Durante la presentación, Raciel Pérez Cruz señaló que este tipo de actividades fortalecen el compromiso del gobierno local con la igualdad y el respeto. Destacó que la obra busca no solo sensibilizar al público, sino también invitarlo a reconocer los cambios que se deben impulsar desde la familia, las escuelas y los espacios laborales. “Este es un momento para reafirmar que en nuestra ciudad trabajamos todos los días para que las mujeres vivan seguras y libres”, expresó ante los asistentes.
Por su parte, la directora y fundadora del proyecto, Carmen Trejo, explicó que “Ellas en Escena” nació como un espacio artístico para que mujeres de distintas edades compartieran sus experiencias y encontraran una forma de expresarlas sin miedo. Comentó que el proceso creativo se basó en testimonios reales y que la construcción de la puesta en escena permitió a las participantes reconocer su propia fuerza y al mismo tiempo visibilizar los retos que aún existen.
El público reaccionó con aplausos y momentos de silencio profundo durante algunos pasajes de la obra, especialmente en aquellos en los que se mostraban historias de violencia familiar, abandono o agresiones normalizadas. Al finalizar la función, varias asistentes comentaron que reconocieron experiencias personales o de amigas cercanas, lo que demuestra el impacto emocional del montaje.
Además de la presentación, autoridades municipales recordaron que el ayuntamiento mantiene programas de apoyo psicológico, legal y social para mujeres que lo necesiten. También se informó que durante los próximos días se llevarán a cabo talleres, charlas y actividades culturales dedicadas a promover la igualdad y la prevención de la violencia.