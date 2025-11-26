Metrópoli

Contingentes de mujeres de distintos contextos marcharon en forma pacífi ca de la Glorieta de las Mujeres que Luchan a un Zócalo amurallado para protestar por la violencia de género

25N: Las voces que nadie puede callar

Por Tamara Ramírez Villegas
Fotografía idel Palacio de Bellas Artes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con su característica cúpula dorada y naranja bajo un cielo azul. En primer plano, se observa el muro o cerco temporal que protege el edificio, cubierto con una gran manta o mural de consignas feministas. El mensaje central hace referencia a la "Resistencia Feminista en pie de lucha". La imagen captura la mezcla entre la arquitectura histórica y la manifestación social contemporánea, mostrando a transeúntes y activistas en la calle. Un punto de referencia clave que subraya la intersección entre cultura, historia y movimientos sociales en la capital mexicana.
25N Palacio de Bellas Artes (Tamara Ramírez Villegas)

La ciudad amaneció blindada. Vallas metálicas protegían Palacio Nacional y otros puntos del Centro historico, un gesto repetido que para muchas no significa protección, sino una barrera física que refleja la indiferencia institucional ante una lucha legítima. Pero esos muros no pueden acallar a quienes están cansadas de marchar siempre por lo mismo. No se puede contener lo incontenible.

Primer plano de un muro o cerco de color azul cubierto con consignas de protesta feminista escritas en aerosol negro. El mensaje central visible es: "Agradezcan que pedimos justicia en vez de venganza". Se observan también algunos volantes o carteles de búsqueda adheridos al muro, posiblemente relacionados con personas desaparecidas o víctimas de feminicidio. Esta imagen de alto contraste documenta la presencia de mensajes directos del movimiento feminista mexicano en el espacio público de Ciudad de México, enfatizando la demanda de justicia social y la crítica al sistema.
25N Pintas en vallas (Tamara Ramírez Villegas)

La tarde del 25 de noviembre, la Glorieta de las Mujeres que Luchan se convirtió en el corazón de la protesta. A partir de las 15:00 horas, como estaba convocado, los contingentes feministas comenzaron a avanzar. Hubo una parada simbólica —pero indispensable— en la Plaza Palestina Libre, y la marcha siguió su rumbo hacia el Zócalo capitalino.

A diferencia de las protestas de la llamada “Generación Z” en semanas pasadas —que terminaron en enfrentamientos con policías—, esta movilización del 25N se desarrolló de manera pacífica. Elementos de la policía capitalina realizaron cortes viales y acompañaron el recorrido en convivencia ordenada.

Vista diurna de la Glorieta de las Mujeres que Luchan (anteriormente conocido como Glorieta de Colón), ubicada en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. La imagen captura la base del monumento con la figura central, rodeada por el cerco cubierto de mensajes y nombres de víctimas de feminicidio y desaparecidas, que sirve como un memorial feminista y espacio de protesta. Se aprecian personas observando las consignas y el entorno de jardines con arbustos bien cuidados. Al fondo, se elevan los modernos rascacielos característicos de la arquitectura del corredor financiero de Reforma. Es un punto clave que simboliza la lucha por la justicia y la memoria en la capital mexicana.
25N Plaza de las mujeres que luchan (Tamara Ramírez Villegas)

Las voces que exigen justicia

Los contingentes estaban conformados por madres buscadoras, hermanas e hijas de víctimas de feminicidio, así como mujeres de distintos contextos que buscaban justicia incluso para personas que se encuentran al otro lado del mundo.

Fotografía de una manifestación feminista en la Plaza de la Constitución (Zócalo) de la Ciudad de México al atardecer. La imagen está centrada en un grupo de mujeres sentadas y de pie en la plancha, con una gran lona morada desplegada en primer plano. El mensaje de la lona dice: "Nos queremos Vivas, Libres y Combativas contra la violencia machista y el capitalismo." Al fondo se aprecia el Palacio Nacional y otros edificios históricos del Centro Histórico. Imagen clave de la protesta social y el movimiento feminista mexicano en el Zócalo.
25N Zócalo de la CDMX (Tamara Ramírez Villegas)

Un Zócalo que no se llenó, pero sí se hizo escuchar

Cerca de las 16:30 horas, la masa de mujeres —cantando y con energía— comenzó a llegar a la plancha del Zócalo. En un templete instalado frente a Palacio Nacional, varias participantes tomaron el micrófono para contar sus historias de violencia de género. Entre consignas como “No estás sola” y “Si tocan a una, tocan a todas”, compartieron testimonios con una exigencia común: erradicar la violencia para que las generaciones más jóvenes no tengan que vivir lo mismo.

Mujeres no solo mexicanas, sino también de otros países, expusieron las distintas formas en que han sido violentadas por razones de género. Se hizo alusión a quienes viven en situaciones vulnerables por conflictos bélicos, como en Ucrania y Palestina. También participaron mujeres con familiares desaparecidos, mujeres trans y otras que actualmente enfrentan amenazas por motivos de género, violencia machista e incluso ideologías políticas.

Primer plano de un mural o manta de arte feminista con figuras de rostros y colores vibrantes, desplegada en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. La escena se desarrolla durante un atardecer de tonos rojizos y rosados. Varias personas, incluyendo activistas y transeúntes, rodean el mural y se sientan en la plaza. La Bandera Mexicana Monumental y los edificios históricos del Centro Histórico como el Palacio Nacional son visibles al fondo, iluminados por la luz del ocaso. La imagen documenta la presencia de arte y protesta feminista en el espacio público central de CDMX.
25N Zócalo de la CDMX (Tamara Ramírez Villegas)

Manifrestación pacifica

La marcha concluyó en el Zócalo de forma pacífica y las únicas afectaciones fueron algunas vallas pintadas.

Las mujeres salen otra vez a las calles, y aunque existe cansancio y hartazgo, no dejarán de hacerlo hasta que termine la violencia sistémica contra ellas (lo cual lamentablemente no parece ser pronto).

Fotografía vertical del Zócalo de la Ciudad de México durante un espectacular atardecer naranja. En primer plano, una persona sentada sobre la plancha de concreto. La Bandera Mexicana Monumental ondea en la parte superior derecha. Al fondo se distinguen los edificios del Centro Histórico de la capital, incluyendo la silueta de los portales y el Palacio Nacional. La plaza está concurrida con transeúntes. Esta imagen captura la atmósfera vibrante del Zócalo al caer la noche, combinando elementos icónicos nacionales y urbanos de CDMX.
25N Zócalo de la CDMX (Tamara Ramírez Villegas)

