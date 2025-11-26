Alcaldesa de Tecámac es calificada de traidora por beneficiarias de Programas del Bienestar

Durante la entrega de tarjetas del Bienestar a mujeres, que se llevó a cabo en el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, beneficiaras expresaron inconformidades ante el secretario del Bienestar, Juan Carlos González Romero, por la administración de la alcaldesa de Tecámac.

Las inconformes señalaron que se supone que en el municipio se aplica lema de no mentir, no robar, no traicionar, pero sucede lo contrario; refirieron que se registran altos índices de inseguridad y que ojalá se tomen en cuenta la preocupación de los ciudadanos.

Una de las beneficiarias, calificó a la alcaldesa de ser una vergüenza para los tecamaquenses por su traición de querer entregar a la alianza PRI PAN la secretaría del Ayuntamiento y el manejo de los recursos municipales.

“Eres una traidora, uno mereces estar aquí”, le espetó a su paso frente a ella, al tiempo que fue secundada con gritos por un grupo de personas presentes.

En su intervención, la alcaldesa le manifestó al secretario González el apoyo y le agradeció con un “que su presencia nos fortalezca”. Sin embargo, al final fue esperada por un grupo de mujeres que la increpó.

Una de ellas fue detenida por la Guardia Civil pero posteriormente fue dejada en libertad ante la presión de sus compañeras quienes manifestaron que su derecho a la libertad de expresión estaba siendo violentado.

La alcaldesa salió rápidamente del lugar en su camioneta luego de los reclamos de las mujeres de la localidad.