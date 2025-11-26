Alertan por páginas de ventas fraudulentas en Black Friday y Cyber Monday

Black Friday Black Friday

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a la ciudadanía de los riesgos de fraudes digitales durante el Black Friday y el Cyber Monday, con el incremento en la creación de páginas falsas que imitan las marcas reconocidas con el propósito de capturar contraseñas de acceso o información financiera.

Estos días representan grandes oportunidades para obtener descuentos en los productos, sin embargo, también es una buena ocasión para que los ciberdelincuentes incrementen sus campañas maliciosas dirigidas a los consumidores y a las empresas.

Los correos electrónicos fraudulentos y los mensajes de texto con enlaces sospechosos son las herramientas más utilizadas por los atacantes, mediante ellas, los usuarios suelen ser atraídos con ofertas demasiado buenas para ser reales, cupones falsos o avisos de entregas inexistentes.

Las pequeñas y medianas empresas también pueden convertirse en objetivos, ya que los ciberdelincuentes aprovechan el incremento en las ventas y la sobrecarga de los sistemas de pago para introducir malware o engañar a los empleados mediante solicitudes falsas de transferencia.

Entre las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes se encuentran el Phishing, que es el envío de correos electrónicos, mensajes de texto o notificaciones que aparentan ser de tiendas oficiales o plataformas reconocidas, con el fin de robar contraseñas, datos bancarios o información personal.

También están los sitios web fraudulentos que imitan el diseño y nombre de comercios legítimos para engañar a los compradores y captar sus datos o pagos y los anuncios engañosos en redes sociales, que ofrecen productos a precios exageradamente bajos.

Las aplicaciones móviles apócrifas, son otros de los métodos que emplean, las cuales simulan ser plataformas de venta reconocidas, pero en realidad roban información personal o financiera, mientras que los mensajes SMS con enlaces maliciosos, se utilizan para redirigir a sitios falsos o descargar software malicioso (malware) en los dispositivos.

Por tal motivo, la Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendaciones de seguridad para quienes planean realizar compras electrónicas durante el Black Friday y el Cyber Monday:

Desconfía de promociones demasiado atractivas

Verifique la autenticidad del sitio web

Utiliza métodos de pago seguros

No proporciones información personal o financiera

Guarda todos los comprobantes, capturas de pantalla y correos de confirmación

Mantén actualizado tu antivirus y sistema operativo

En el caso de se quiera hacer las compras en los establecimientos físicos, la SSC recomienda lo siguiente: