Avanza reparación de fuga en Atizapán de Zaragoza

El personal de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) continúa avanzando en los trabajos para reparar la fuga registrada en la comunidad de San Miguel Xochimanga, ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, una zona donde la red hidráulica es fundamental para el abastecimiento de miles de familias. Esta falla provocó la interrupción del suministro hacia la Planta Barrientos, encargada de distribuir agua a los tanques Tlayapa, Tlalnemex y Tenayo, lo que generó afectaciones en diversas colonias.

Las autoridades detallaron que los equipos especializados ya trabajan en la instalación de un nuevo tubo de acero, el cual sustituirá la pieza dañada. Las labores incluyen procesos de soldadura tanto en el interior como en el exterior de la tubería, con el fin de asegurar un cierre total y evitar que se presenten nuevas filtraciones. Estos trabajos requieren precisión técnica, por lo que se realizan con personal capacitado y bajo protocolos estrictos de seguridad.

La CAEM informó que la reparación se encuentra en una de sus etapas finales, y que se mantiene una coordinación permanente con las autoridades municipales de Atizapán de Zaragoza y con el Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) de Tlalnepantla, con el fin de acelerar la conclusión de la obra. Señalaron que desde que se detectó la fuga se actuó de inmediato para contener el daño y comenzar los trabajos de sustitución del ducto.

Ante la interrupción del suministro, el OPDM Tlalnepantla desplegó un operativo especial de suministro mediante pipas, principalmente hacia las colonias que dependen de los tanques afectados. Esta medida busca garantizar que las familias no se queden sin agua potable durante el periodo de reparación, especialmente en viviendas que no cuentan con almacenamiento suficiente.

Las autoridades estatales y municipales destacaron que esta intervención es prioritaria, ya que la infraestructura hidráulica de Atizapán de Zaragoza es clave para el abastecimiento regional. Además, subrayaron que la instalación del nuevo tubo representa una mejora permanente que fortalecerá la red y ayudará a disminuir futuras afectaciones.

El Gobierno del Estado de México reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con Atizapán de Zaragoza para resolver esta situación lo antes posible y restablecer el flujo normal hacia la Planta Barrientos. Se invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales, donde se informará el avance de los trabajos y el momento en que el suministro quede completamente restablecido.

Las autoridades señalaron que este tipo de reparaciones requieren tiempo y precisión, pero aseguraron que se realizan con la mayor rapidez posible para evitar molestias prolongadas. Con estas acciones conjuntas, reiteraron que se busca garantizar el acceso al agua potable para todas y todos los habitantes de la región.