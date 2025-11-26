Capacita FGJCDMX a más de 3 mil personas en perspectiva de género

FGJ En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, se suman actividades abiertas al público y capacitaciones especializadas para personal de la institución. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha ha capacitado a tres mil 268 personas servidoras públicas en materia de violencia de género, con el propósito de mejorar la atención, investigación y actuación institucional en favor de mujeres y niñas.

Esto mediante programas que impulsan prácticas alineadas al enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y a una procuración de justicia libre de estereotipos.

De enero a octubre de 2025, a través del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), la institución ha desarrollado diversas actividades académicas dirigidas al personal ministerial, policial, pericial y administrativo. Estas acciones forman parte del trabajo permanente para consolidar intervenciones más eficaces, sensibles y especializadas en beneficio de mujeres y niñas.

Además, la Fiscalía sumó nuevas actividades en el marco de la campaña internacional de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, impartidas también por el IFPES, con el objetivo de fortalecer la prevención, atención e investigación de las violencias contra mujeres y niñas.

Las actividades iniciaron el 25 de noviembre con la conferencia Ciberfeminismo: estrategias digitales para combatir la violencia de género en línea, dirigida al público general.

Asimismo, los martes y jueves de 10:00 a 14:00 horas, del 1 al cinco de diciembre, se impartirá en línea el curso La debida diligencia reforzada en casos de violencia de género contra las mujeres desde los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: caso México.

La oferta académica durante esta campaña también incluye conferencias dirigidas al personal de la FGJCDMX: Investigación del delito de tortura con perspectiva de género; el feminicidio en México; y Derechos Humanos de las personas transgénero.