Capacitan a más de 380 elementos de Benito Juárez en técnicas de primeros auxilios

Más de 380 trabajadores de Blindar BJ360°, Protección Civil y personal administrativo recibieron una capacitación en técnicas de RCP Sólo con las Manos y Desobstrucción de Vía Aérea por Objeto Extraño

La alcaldía Benito Juárez informó que más de 380 integrantes de Blindar BJ360°, de la Unidad de Protección Civil y personal administrativo participaron en una jornada de capacitación en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) solo con las manos y en procedimientos de desobstrucción de la vía aérea por objeto extraño.

La actividad se realizó en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en colaboración con la organización Risk Prevention. De acuerdo con la alcaldía, el objetivo es fortalecer la atención en situaciones de emergencia y mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad y protección civil en la demarcación.

La capacitación se llevó a cabo en sesiones teóricas y prácticas durante 24 horas. Según las autoridades, esto permitirá que los elementos de Blindar BJ360° cuenten con herramientas adicionales para atender incidentes cotidianos en la zona.

Pamela Milián, jefa de Unidad Departamental Técnica de Protección Civil, señaló que la instrucción en primeros auxilios busca reforzar la estrategia de seguridad local y recordó que los policías suelen ser los primeros en llegar a una emergencia. Añadió que la alcaldía busca mantener una cobertura integral en materia de seguridad y protección civil.

Por su parte, Israel Velázquez, director de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, llamó a los participantes a incorporar estas técnicas en su labor diaria y destacó la importancia de la actualización constante del personal operativo.

Al concluir las sesiones, cada participante recibió un manual para repasar los procedimientos aprendidos, así como un reconocimiento con valor curricular.