Ecatepec invita a partipar en el registro para la Presea Edoméx 2025

El Gobierno del Estado de México y Ecatepec anunciaron la apertura del registro para participar en la Presea EdoMéx 2025, el reconocimiento más importante que la entidad entrega cada año a personas mexiquenses que han destacado por su trabajo, esfuerzo, trayectoria o contribuciones en beneficio de la sociedad. Con este anuncio, comienzan las inscripciones para que ciudadanas y ciudadanos propongan a quienes consideren merecedores de este galardón en alguna de las 15 categorías disponibles.

La Presea EdoMéx es un premio de gran tradición dentro del estado, ya que reconoce el talento, la dedicación y el compromiso de quienes han realizado acciones sobresalientes en diferentes ámbitos. Entre las categorías se incluyen áreas como arte y cultura, deporte, ciencia y tecnología, labores sociales, protección ambiental, emprendimiento, trayectoria profesional, así como acciones heroicas o de servicio a la comunidad. Cada una de ellas está diseñada para destacar a personas que, con su trabajo, han generado un impacto positivo en su entorno.

De acuerdo con la convocatoria, el registro permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2026, por lo que se invita a los mexiquenses a inscribir a aquellas personas que consideren ejemplares en su comunidad. Para participar, las y los interesados deberán ingresar al sitio oficial de la presea: https://presea.edugem.gob.mx, donde encontrarán los requisitos, formatos y pasos a seguir para completar la inscripción.

Ecatepec invita a partipar en el registro para la Presea Edoméx 2025

Las autoridades estatales señalaron que este reconocimiento busca impulsar el orgullo de pertenecer al Estado de México y fortalecer los valores que distinguen a su sociedad. También destacaron que este premio ha permitido dar visibilidad a personas que, muchas veces desde el anonimato, realizan actividades que cambian vidas, apoyan a grupos vulnerables, desarrollan proyectos innovadores o representan con honor al estado en distintos campos.

La Presea EdoMéx 2025 será entregada en una ceremonia especial el próximo año, donde se reunirán las y los galardonados junto a autoridades estatales. Este evento se ha convertido en una oportunidad para reconocer el trabajo de personas de todas las edades, pues las categorías permiten la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Además, el Gobierno del Estado de México recordó que las nominaciones pueden ser enviadas tanto por instituciones públicas y privadas como por organizaciones civiles, escuelas, clubes, colectividades o ciudadanía en general. Lo importante es que la persona propuesta cuente con evidencias que respalden sus logros o acciones destacadas.

Con la apertura del registro, las autoridades invitaron a la población a participar activamente y a reconocer a quienes han demostrado compromiso, solidaridad, excelencia o liderazgo en sus comunidades. La Presea EdoMéx no solo celebra los logros individuales, sino que también busca inspirar a más personas a aportar al desarrollo del estado desde sus propias capacidades.