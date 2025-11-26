El Estado de México capacita a servidores públicos con el objetivo de que los espacios laborales sean dignos

Capacitación

Para fortalecer el bienestar emocional del servicio público, el Gobierno del Estado de México impartió la capacitación “Riesgos Psicosociales y la NOM-035 Bienestar laboral para fortalecer El Poder de Servir”.

Dicha capacitación benefició a 213 personas servidoras públicas inscritas al Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), por medio del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.

Encabezada por Mónica Chávez Durán, la Oficialía Mayor impulsa esta formación con el objetivo de consolidar una administración eficiente y humana, en la que el bienestar del personal se vea reflejada a favor de la ciudadanía mexiquense.

La capacitación promueve espacios de trabajo dignos, respetuosos y emocionalmente saludables. Por igual estableció medidas para cuidar de la salud emocional del personal y fortalecer la calidad del servicio público.

La sesión tuvo lugar en el Auditorio de la Biblioteca Central del Centro Cultural Mexiquense, en donde 124 mujeres y 89 hombres recibieron información acerca de la importancia de entender que el estrés, la carga de trabajo o el liderazgo negativo generan un clima laboral deficiente. También se les explico que es necesario garantizar condiciones que equilibren la vida laboral y personal.

El bienestar de las personas que atienden a la ciudadanía garantiza que la atención que brinden sea humana, eficiente y ética.

Gracias a estas acciones, se reducen los riesgos laborales, aumenta la productividad y se consolida instituciones confiables.