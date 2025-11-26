Mujeres policías, únicas que podrán aplicar infracciones de transito en el Edomex

Multas-mujeres policías

El Gobierno del estado de México informó este miércoles que con base en la actualización del Reglamento de Tránsito, sólo las mujeres policías responsables de la vigilancia de movilidad vehicular de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), serán las únicas autorizadas para levantar infracciones en el territorio mexiquense.

De esta forma, el Gobierno del Estado de México refuerza el derecho de los mexiquenses a una movilidad ordenada y segura, dejando en claro que serán las mujeres de tránsito las que tendrán jurisdicción para detectar, calificar y sancionar faltas viales.

Sanciones por agresiones a mujeres agentes

De acuerdo con la actualización del reglamento de tránsito que entró en vigor el pasado 25 de noviembre, declara que se sancionará con multas de entre 30 y 40 UMAS (una UMA equivale a 19.53 pesos), a quienes insulten, denigren, intimiden o agredan físicamente a las oficiales de la citada corporación. Es decir, se sancionará hasta con 800 pesos a quienes las insulten, intimiden o agredan a una oficial que cumple con su labor.

Estas consecuencias aplican por igual para todos los tipos de violencia, desde amenazas verbales y agresiones físicas, hasta maniobras con el vehículo cuyo objetivo es causar daño a las agentes o a cualquier persona que se encuentre en alguna vialidad.

Identificación y equipo de las agentes

Para ser identificadas por los automovilistas y transportistas, el uniforme de las oficiales de tránsito consta de pantalones de color azul y una camisola blanca con distintivos en color naranja. De igual manera, también se les puede reconocer por sus unidades móviles que tienen el mismo balizamiento.

Asimismo y para generar la boleta de infracción en el mismo instante en que se cometa alguna falta, cada agente llevará una terminal electrónica handheld.

En una boleta de identificación se incluye el fundamento legal, el motivo de la falta, el número de la agente y su ubicación exacta.

Línea de Infracción Transparente: atención 24/7

Con el objetivo de responder a cualquier duda y frenar los intentos de corrupción, el Gobierno del Estado de México pone a disposición de los automovilistas mexiquenses las 24 horas del día y los 365 días del año, la Línea de Infracción Transparente al 800-900-33-00.

En dicha linea los ciudadanos pueden:

Resolver dudas sobre multas y el Hoy No Circula.

Verificar infracciones.

Denunciar posibles actos de corrupción por parte de agentes de tránsito.

El reglamento completo se encuentra para disponible para consultar en la Gaceta del Gobierno estatal en: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig079.pdf.