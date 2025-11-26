Naucalpan avanza en la rehabilitación del carril lateral de Periférico Norte

El Naucalpan informó que continúan los trabajos de rehabilitación en el carril lateral de Periférico Norte, específicamente en el tramo que va de Río San Joaquín a Avenida Primero de Mayo, con el objetivo de mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor flujo vehicular del Valle de México. Esta obra contempla la intervención total de 1.5 kilómetros de vialidad, lo que permitirá brindar un tránsito más seguro y eficiente para miles de automovilistas que circulan diariamente por esta importante conexión.

De acuerdo con las autoridades, las labores buscan beneficiar de manera directa a más de 187 mil habitantes, quienes diariamente se ven afectados por el desgaste de la carpeta asfáltica y por las afectaciones en banquetas y señalamiento. Por ello, la rehabilitación no solo se enfoca en la repavimentación, sino en una renovación integral de toda la infraestructura del corredor.

Entre los trabajos que se realizan destaca la renovación total del pavimento, con materiales que ofrecen mayor resistencia y durabilidad. Asimismo, se lleva a cabo la mejora de banquetas, lo cual permitirá brindar un tránsito más seguro tanto para peatones como para personas con movilidad reducida. También se incluye la actualización del señalamiento horizontal y vertical, elemento fundamental para ordenar la circulación y reducir riesgos de accidentes.

Un punto clave dentro de esta intervención es la atención a las redes de agua potable y drenaje, ya que en diferentes zonas presentaban filtraciones, hundimientos y deterioro por el paso del tiempo. Las cuadrillas de trabajo realizan sustitución de tuberías, revisión de conexiones y reparación de tramos dañados, con el fin de garantizar que dichos servicios funcionen correctamente y evitar futuros problemas de fugas o inundaciones.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte del compromiso de modernizar la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses. Además, resaltaron que los trabajos se realizan de manera continua para reducir las afectaciones a los automovilistas, quienes pueden observar el avance de maquinaria y personal a lo largo del corredor.

De igual manera, se hizo un llamado a la población a transitar con precaución en la zona intervenida, respetar los señalamientos provisionales y considerar tiempos adicionales de traslado mientras las obras se encuentran en ejecución.

El Gobierno de Naucalpan reiteró que esta rehabilitación es una muestra más de los esfuerzos por dejar huellas de la transformación, recuperando vialidades que durante años habían presentado un deterioro notable. Una vez concluida, la obra permitirá una circulación más fluida, segura y eficiente, beneficiando no solo a los habitantes de la zona, sino también a quienes utilizan esta vía como conexión hacia municipios y alcaldías vecinas.