Nueva marcha por Ayotzinapa en CDMX: ¿A qué hora será y qué calles afectará este miércoles 26 de noviembre?

Marcha Ayotzinapa La marcha está dirigida por las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos; les acompañan estudiantes de Ayotzinapa y miembros de la CNTE. (Andrea Murcia Monsivais)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) liberó la agenda de este miércoles 26 de noviembre de 2025, donde informa la realización de una nueva marcha por los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero en el año 2014.

Te contamos el horario, la ruta y las zonas que serán afectadas por la manifestación que toma lugar más de once años después de la desaparición de los estudiantes.

¿Dónde y a qué hora será la marcha de Ayotzinapa, hoy miércoles 26 de noviembre?

La marcha está dirigida por las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos el día 2 de octubre de 2014, quienes serán acompañados por estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El punto de inicio será en el Ángel de la Independencia y recorrerá Paseo de la Reforma con destino de culminación en el Hemiciclo a Benito Juárez, en la zona centro de la Ciudad de México.

La hora programada para el inicio de la movilización son las 16:00 horas de la tarde, un horario de carga peatonal y vial debido a los trayectos del trabajo a casa, o viceversa en algunos casos, por lo que se recomienda tomar precauciones.

¿Cuáles serán las vialidades afectadas por la marcha de Ayotzinapa este miércoles?

La manifestación que bloqueará Paseo de la Reforma afectará calles y avenidas aledañas, dado que se trata de una de las principales arterias de la Ciudad de México.

Las afectaciones dependerán de la multitud reunida y los tramos bloqueados, no obstante, suele dañar la vialidad en zonas significativas como:

Avenida Juárez.

Avenida de la República.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Morelos.

Calles interiores de Zona Rosa y colonias aledañas: Debido a que el tráfico se desvía por las calles secundarias, la carga vehicular en estos lugares aumenta.

Vías alternas para evitar la marcha de Ayotzinada hoy 26 de noviembre

La recomendación es mantener la paciencia y buscar alternativas de trayecto que, al ser el caso de una marcha con ruta por Paseo de la Reforma, pueden ser las siguientes:

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Periférico Norte/Sur: Para trayector por el poniente u oriente de la ciudad, evitando la zona central por completo.

Para trayector por el poniente u oriente de la ciudad, evitando la zona central por completo. Avenida Insugentes.

Las madres y padres de los 43 desaparecidos hace más de once años, así como estudiantes normalistas e integrantes de la CNTE, tienen por demanda: “134 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y cárcel para los involucrados en la desaparición.